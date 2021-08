Ngày 25-8, Thị ủy thị xã La Gi (Bình Thuận) đã phát hành kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn thị xã trong thời gian qua.



Thị xã La Gi đã gần 6 tuần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy kết luận: Thời gian qua, cả hệ thống chính trị thị xã đã tập trung quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch, tăng cường giãn cách xã hội; thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo kế hoạch, cơ bản đã tách được F0 ra khỏi các “vùng vàng” của thị xã…

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp. Các khu phong tỏa tại 3 phường Bình Tân, Phước Hội, Phước Lộc, các khu cách ly vẫn còn phát hiện nhiều ca nhiễm. Công tác quản lý, kiểm soát việc thực hiện cách ly “gia đình với gia đình”, “cá nhân với cá nhân” chưa triệt để, vẫn còn ghi nhận các ca nhiễm rải rác ở một số phường, xã.

Cạnh đó, nhận thức của một bộ phận nhân dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh còn thấp, chủ quan, chưa chấp hành nghiêm túc các quy định giãn cách xã hội; an ninh trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Ban Thường vụ Thị ủy thống nhất chủ trương để UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh cho thị xã La Gi tiếp tục giãn cách xã hội trên toàn thị xã La Gi theo Chỉ thị số 16, bắt đầu từ 0 giờ ngày 26-8 đến hết ngày 6-9. Cùng với đó là áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cao hơn, quyết liệt hơn, nghiêm khắc hơn.

UBND thị xã căn cứ tình hình dịch bệnh đề xuất thực hiện biện pháp tăng cường trong thực thực hiện giãn cách xã hội, quyết tâm mở rộng và giữ vững “vùng xanh” thu hẹp “vùng đỏ”. Xây dựng ngay phương án phòng, chống dịch với các biện pháp cao hơn, nghiêm khắc hơn.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Phong tỏa nghiêm ngặt các ổ dịch để kiểm soát dịch bệnh. Thực hiện cách ly triệt để, người cách ly với người, nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, xã phường các ly xã phường, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo kế hoạch để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0, nhanh chóng đưa ra khỏi cộng đồng. Khoanh vùng kiểm soát dịch, kịp thời ngăn chặn lây lan, từng bước mở rộng vùng xanh. Phối hợp với Sở Y tế để được hỗ trợ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân Covid, giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu.



Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an dân. Chỉ đạo các địa phương tăng cường sâu sát địa bàn, cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu đến người dân, gia đình trong khu vực phong tỏa; có biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cung cấp các dịch vụ thiết yếu để người dân ngoài khu vực phong tỏa an tâm thực hiện giãn cách xã hội theo quy định…

Được biết, chiều 24-8, sau cuộc họp trực tuyến với UBND thị xã La Gi, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu La Gi khẩn trương xây dựng phương án phòng, chống dịch với các biện pháp cao hơn, quyết liệt hơn, nghiêm khắc hơn.

Cụ thể, trong thời gian 7 ngày, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, giảm triệt để số lượng công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp đi làm tại công sở. Theo đó, UBND thị xã cần tính toán thật kỹ lưỡng về nhân lực, vật lực hiện có hoặc đề nghị được hỗ trợ; việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân hoặc đảm bảo đủ thời gian cho người dân tự chuẩn bị; quy định các đối tượng được lưu thông trên đường,..

Theo UBND thị xã La Gi, trong ngày 25-8, UBND thị xã sẽ có văn bản cụ thể áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cao hơn, quyết liệt hơn, nghiêm khắc hơn từ 0 giờ ngày 26-8 đến hết ngày 6-9.