Video: Chủ nhà hàng ép khách trả tiền , đòi tạt tô canh vào du khách

Chiều 9-2, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), cho hay đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra nhà hàng ở địa phương này bị tố ép khách trả tiền, dọa đánh du khách.

“Tôi vừa nắm thông tin. Tôi đã yêu cầu lực lượng chức năng ngay chiều nay đến kiểm tra, xác định mức độ vi phạm như thế nào để xử lý theo quy định” - ông Thạnh thông tin.



Người được cho là chủ nhà hàng đòi tạt tô canh vào nhóm du khách... Ảnh cắt từ clip

Từ tối 8-2, tài khoản Facebook Hoàng Gia đăng trên một diễn đàn mạng xã hội ở Khánh Hòa thông tin bị một nhà hàng ở thị xã Ninh Hòa ép khách trả tiền các món mà khách không gọi, dọa đánh khách, đòi tạt tô canh lên người nhóm du khách… Thông tin này khiến nhiều người bày tỏ bất bình, bức xúc.

Theo anh PTA, chủ tài khoản Facebook Hoàng Gia, anh là người bị nhà hàng ép trả tiền, dọa đánh và cũng là người đăng thông tin phản ánh sự việc trên. Anh A. từng làm trong ngành du lịch, là người rất yêu mến Nha Trang - Khánh Hòa nên anh phản ánh sự việc để chính quyền, ngành du lịch Khánh Hòa có biện pháp quản lý, chấn chỉnh phù hợp.

Theo anh A, ngày 6-2 (mùng 6 tháng Giêng), trên đường vào Nha Trang du lịch, gia đình anh một nhà hàng nằm ngay dưới biển báo “Đèo Rọ Tượng) ở thị xã Ninh Hòa để ăn cơm. Thấy nhà hàng chỉ để tên món ăn, không niêm yết giá nên anh cẩn thận hỏi giá các món ăn.

“Sau khi nhà hàng tư vấn các món với giá quá cao so với thực tế, chúng tôi không chọn thì được nhà hàng tư vấn ăn cơm đĩa, giá một đĩa 50.000 đồng. Họ nói cơm đĩa nên không như cơm phần, nhà hàng còn gì thì dọn ra thứ đó. Chúng tôi đồng ý gọi bốn đĩa cơm 1 đĩa cơm và gọi thêm ba lon nước ngọt” - anh A. kể.

Anh A. cho hay sau đó nhà hàng dọn bốn đĩa cơm, mỗi đĩa khoảng 7-8 lát thịt heo luộc mỏng, một miếng thịt kho to bằng đầu ngón tay cái và một bát canh cá ngừ. Đến khi tính tiền, chủ nhà hàng báo bốn đĩa cơm 200.000 đồng, ba lon nước 60.000 đồng và bát canh 150.000 đồng.



và hung hãn đòi đánh du khách. Ảnh cắt từ clip

Anh A nói chỉ gọi bốn đĩa cơm, không gọi canh và nghĩ canh nằm trong phần bốn đĩa cơm. Thực tế, gia đình anh A. cũng không ăn canh do không hợp khẩu vị. “Đang trao đổi thì chủ nhà hàng bưng nguyên tô canh ra đòi tạt lên người chúng tôi và bảo không trả tiền thì đừng hòng rời đi. Không những vậy, chủ nhà hàng còn xông vào đánh tôi” - anh A. kể tiếp.

Do lo sợ an toàn của ba con nhỏ nên anh trả tiền đầy đủ để rời khỏi nhà hàng. Tuy nhiên, khi gia đình anh dừng xe trên quốc lộ 1 trước nhà hàng để dỗ các con đang khóc do quá sợ hãi, chủ nhà hàng còn bảo một người đàn ông to con ra ném đá vào xe của anh A. nếu không chịu đi. Sau sự việc trên, các con anh A. đòi về nhà do sợ hãi.

“Trong những ngày Tết, mỗi dĩa cơm đắt hơn mấy chục ngàn chúng tôi vẫn vui vẻ trả tiền. Thế nhưng. việc ép chúng tôi trả tiền những món chúng tôi không gọi, rồi dùng hành động vũ lực đe dọa chúng tôi thì thực sự không thể nào chấp nhận” - anh A. bày tỏ.

Theo anh A, trong khi cả đất nước, trong đó có tỉnh Khánh Hòa đang cố gắng khôi phục du lịch sau đại dịch thì những hành vi kinh doanh của nhà hàng nói trên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến du lịch tỉnh Khánh Hòa, làm du khách có cái nhìn khác về Khánh Hòa.