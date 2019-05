Đề nghị xóa tên ‘nhà báo quốc tế’

Nhập nhèm địa chỉ Ngày 7-5, liên quan đến vụ “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn in card visit xưng là tổng biên tập tạp chí “Chống tham nhũng và hợp tác quốc tế”, nguồn tin từ Singapore của Pháp Luật TP.HCM khẳng định vị trí mà ông Tuấn cho rằng tạp chí đặt văn phòng ở Singapore là sai sự thật. Cụ thể, trên card visit “nhà báo quốc tế” này giới thiệu ngoài trụ sở chính của tạp chí ở châu Âu, cơ quan thường trực tại châu Phi thì còn có cơ quan thường trực châu Á-Thái Bình Dương đặt tại Singapore. Tuy nhiên, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết địa chỉ 23 New Industrial Road.#04-08 Solstice Business Center, Singapore 536209 là một khu công nghiệp và tòa nhà trên chỉ có các văn phòng quản lý khu công nghiệp. Nguồn tin của chúng tôi cũng đã gửi bản đồ kèm hình ảnh tòa nhà mà ông Tuấn cho rằng đặt cơ quan thường trực của tạp chí và một lần nữa khẳng định đây là địa chỉ có thật nhưng không hề đặt cơ quan báo chí nào. Trường THPT Nghi Lộc 3 nói gì? Ngày 6-5, UBND huyện Nghi Lộc và Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã yêu cầu ban giám hiệu Trường THPT Nghi Lộc 3 báo cáo, tường trình tổ chức buổi lễ rình rang, buộc 1.200 học sinh nghỉ học để chào mừng “nhà báo quốc tế”. Về thông tin khóa học 1995-1998 của Trường THPT Nghi Lộc 3 không có học sinh nào tốt nghiệp mang họ tên Lê Hoàng Anh Tuấn, bà Pham Thị Tuyết Mai - Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3 và cán bộ nhà trường cho biết: “Qua kiểm tra hồ sơ, chỉ có hai học sinh tên Tuấn là Lê Anh Tuấn (sinh ngày 8-2-1979) và Lê Văn Tuấn (sinh ngày 1-10-1979) tốt nghiệp”. Được biết Lê Hoàng Anh Tuấn từng có hộ khẩu tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Năm 2016, ông Tuấn làm hồ sơ là luật gia, viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu (thuộc Trung ương Hội Luật gia VN), về Hà Tĩnh tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Thời điểm đó, trong 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại địa phương Hà Tĩnh thì Lê Hoàng Anh Tuấn là người duy nhất tự ứng cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Lê Hoàng Anh Tuấn không còn trong danh sách ứng cử.