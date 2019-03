Điều tra hoạt động 'truyền vong báo oán' tại chùa Ba Vàng

Ngày 22-3, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh), cho biết liên quan tới hoạt động tín ngưỡng được cho là "truyền vong báo oán" tại chùa Ba Vàng, Công an và lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ để có căn cứ xử lý.

Cúng tiền theo yêu cầu của “vong”

Trước đó, chiều 20-3, lực lượng chức năng của TP Uông Bí đã làm việc với trụ trì chùa Ba Vàng, xác minh nội dung “vong báo oán” mà báo chí phản ánh. Theo biên bản làm việc, trụ trì chùa này thừa nhận clip mà báo chí phản ánh đúng sự thật việc cúng “oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng.



Quang cảnh chùa Ba Vàng tại TP Uông Bí ngày khai hội

Đại đức Minh cho rằng việc cúng tiền khi lễ không phải do nhà chùa yêu cầu mà do phật tử tự nguyện và theo yêu cầu của “vong”. Tuy nhiên, Đại đức Minh lại cho rằng clip báo chí phản ánh chưa đầy đủ mà cắt xén với chủ ý riêng. Theo Đại đức Minh, việc tổ chức cúng oan gia trái chủ có dựa theo giáo lý của nhà Phật.



Ngày 21-3, UBND TP Uông Bí đã có gửi văn bản kèm clip mà báo chí phản ánh đề nghị Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh căn cứ vào đó để cho ý kiến hoạt động tín ngưỡng như vậy tại chùa có đúng với giáo lý nhà Phật không. Căn cứ vào trả lời của Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Uông Bí sẽ có biện pháp xử lý.

Xác minh những người xuất hiện trong clip

Chủ tịch UBND TP Uông Bí cho biết hiện nay công an đã vào cuộc xác minh điều tra hoạt động "truyền vong báo oán” thu tiền diễn ra tại chùa Ba Vàng. Theo đó, công an sẽ căn cứ vào clip báo chí phản ánh để tiến hành xác minh đối với từng người xuất hiện trong đó, làm rõ việc các nội dung liên quan việc nộp tiền cúng mà theo nhà chùa là cúng oan gia trái chủ. Nhất là những người vong nhập rao giảng vong báo oán, sẽ kiểm tra tạm trú tạm vắng cùng các hoạt động tại chùa để củng cố hồ sơ phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Theo ông Hà, công an sẽ điều tra làm rõ vai trò của bà Phạm Thị Yến, người xuất hiện trong clip thuyết giảng “vong báo oán”. Khi có đủ căn cứ, công an sẽ triệu tập người phụ nữ này để làm rõ, dự kiến chiều mai 23-3, công an sẽ triệu tập bà này.

Theo lãnh đạo TP Uông Bí, hoạt động gọi vong báo oán như báo chí phản ánh mang tính chất huyễn hoặc tâm linh. “Hoạt động này được người ta che giấu có hệ thống, tổ chức kiểm tra, khám xét, cảnh giới. Nếu không có báo chí điều tra, phản ánh thì khó mà phanh phui ra được. Đây là cơ hội để chấn chỉnh lại hoạt động của chùa Ba Vàng” – một lãnh đạo TP Uông Bí cho biết.

Đánh giá về hoạt động thu tiền cúng “vong báo oán” tại chùa Ba Vàng, vị lãnh đạo TP Uông Bí đánh giá đây là hoạt động hết sức tinh vi khi cho rằng số tiền này do vong yêu cầu, nhà chùa không nhận trực tiếp mà ghi tên vào phong bì bỏ vào hòm công đức gọi là cúng dường tam bảo. Theo vị lãnh đạo này, việc làm này lảng tránh trách nhiệm.