204 bài thi THPT quốc gia 2019 thay đổi điểm sau phúc khảo

Thông tin từ Bộ GD&ĐT vừa cho biết, tính đến 17 giờ ngày 1-8, tất cả 63 Hội đồng thi của 63 tỉnh/thành phố đã hoàn thành việc phúc khảo bài thi và công bố kết quả cho thí sinh. Đa số các bài có yêu cầu phúc khảo là bài thi trắc nghiệm, tuy nhiên chỉ có 0,5%, tức 204 bài thi có thay đổi kết quả sau phúc khảo.



Cụ thể, tổng số bài thi đã phúc khảo là 57.639; trong đó tổng số bài thi trắc nghiệm là 40.887. Tổng số bài thi trắc nghiệm có thay đổi kết quả sau phúc khảo là 204 bài thi; chiếm tỷ lệ 0.5%.



Trong đó, 100% các bài thi trắc nghiệm đề nghị được phúc khảo tại 32 Hội đồng thi có kết quả phúc khảo không thay đổi so với kết quả ban đầu.



Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2019 tại Tây Ninh. Ảnh: BÁO TÂY NINH

Gần 20 Hội đồng thi chỉ có 1 đến 3 bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả sau phúc khảo. Riêng Hội đồng thi tỉnh Tây Ninh có 62 bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả sau phúc khảo.



Bộ GD&ĐT cũng cho biết, tổng hợp báo cáo từ các Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm cho thấy các nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi kết quả sau phúc khảo so với ban đầu của các bài thi là do: chất lượng của bản in Phiếu trả lời trắc nghiệm không đồng đều dẫn đến máy quét không nhận dạng được chính xác; một số thí sinh tô nhầm số báo danh; một số thí sinh tô sai mã đề thi; một số thí sinh tô mờ đáp án hoặc không tẩy hết đáp án cũ sau khi đã thay đáp án mới trên bài làm.



"Kỳ thi THPT quốc gia có số lượng bài thi trắc nghiệm rất lớn, do đó không thể tránh khỏi các lỗi nói trên. Chính vì vậy, quy chế thi hằng năm đều có quy định cho phép thí sinh được phúc khảo bài thi trắc nghiệm.



Năm 2019, công tác phúc khảo đã được các hội đồng thi tổ chức thực hiện đúng quy chế. Kết quả phúc khảo được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và được thí sinh sử dụng để xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019", Bộ GD&ĐT cho biết.