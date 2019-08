Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ bé sáu tuổi tử vong trên xe đưa đón

Liên quan đến vụ bé trai LHL (sáu tuổi) đang theo học tại trường Tiểu học Quốc tế Gateway (quận Cầu Giấy) tử vong trên ô tô đưa đón của nhà trường, sáng nay, 7-8, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết bà cảm thấy rất đau lòng khi tiếp nhận vụ việc.



Trường quốc tế Gateway. Ảnh: MH

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT TP Hà Nội báo cáo và làm rõ vụ việc này.



"Qua vụ việc này có thể thấy sự tắc trách của Trường Gateway. Bởi về quản lý và về quy trình đưa đón trẻ, rõ ràng trách nhiệm trước hết thuộc về nhà trường, khi đã thực hiện dịch vụ đưa đón trẻ thì phải đảm bảo an toàn về xe cộ, nếu xe hợp đồng thì có hợp đồng của nhà xe. Trong trường hợp này, cần quy rõ trách nhiệm của nhà xe khi chưa thể hiện được sự an toàn của trẻ" - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nói.



Về sự việc này, tối 6-8, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Gateway Trần Thị Hồng Hạnh thừa nhận do nhà trường tắc trách và sẽ nhận trách nhiệm khi để quên bé L. trên ô tô. Nhà trường đang cho kiểm tra lại camera an ninh và yêu cầu giáo viên liên quan tường trình lại toàn bộ sự việc.



Theo bà Hạnh, đây là sự việc rất đáng tiếc và đau lòng, hiện nhà trường đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. Ngay khi có thông tin kết luận từ các cơ quan chức năng, nhà trường sẽ cung cấp toàn bộ thông tin đến công luận.