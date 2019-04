Bộ GD&ĐT và Bộ Công an báo cáo gì về bê bối gian lận thi cử?

Chiều 23-4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ Giáo dục- Đào tạo và Bộ Công an về vấn đề xử lý vi phạm kỳ thi THPT quốc gia 2018 & công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Theo cổng thông tin điện tử Quốc hội, cuộc họp chiều 23-4 có Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì, với thành phần tham dự gồm các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Bộ Công an.

Ủy ban VHGD đánh giá, mặc dù ngành giáo dục trong những năm qua đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng để đổi mới trong quản lý, trong điều hành và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn những nhiều vấn đề hạn chế, tồn tại cần phải sớm được khắc phục.



Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu. Ảnh: quochoi.vn

Cụ thể, thời gian qua, tại một số địa phương đã xảy ra một số vi phạm liên quan đến kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia gây xôn xao trong dư luận. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng nhận định, đây là vấn đề mà dư luận xã hội đang rất quan tâm và đây cũng là nội dung quan trọng liên quan đến thế hệ tương lai của đất nước. Công tác thi cử, chọn lọc đúng đắn sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.



Bộ GD&ĐT đã báo cáo về số thí sinh, số lượng bài thi, được phát hiện sửa, nâng điểm tại ba tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang. Các ý kiến thảo luận đã nêu ra nhiều vấn đề xử lý gian lận, nhưng đang trong quá trình điều tra nên phải tôn trọng nguyên tắc điều tra, chưa công bố được thông tin cụ thể.

Bộ Công an cho biết, việc tìm lại điểm thi gốc rất khó khăn, phức tạp. Hiện nay, cơ quan điều tra mới khôi phục được điểm vì bài thi trắc nghiệm nên không biết khoanh tròn nào là của học sinh, khoanh tròn nào là của người sửa bài. Đề nghị Bộ GD&ĐT rà soát đầy đủ thí sinh liên quan, điều chỉnh lại quy chế, xử nghiêm người đứng đầu.

Do vậy, để thực hiện chức năng của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng và để có căn cứ, cơ sở báo cáo, giải trình tại phiên họp toàn thể Ủy ban về nội dung này trong thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình mong muốn, thông qua buổi làm việc với chủ đề “Xử lý vi phạm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và công tác chuẩn bị kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019”, đại diện các bộ ngành, các đại biểu tham dự sẽ thảo luận và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần xử lý trước mắt và trong chiến lược lâu dài đối với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nước ta hiện nay nhẳm bảo đảm nghiêm túc, công bằng.

Theo ông Phan Viết Lượng, thường trực Ủy ban, sau báo cáo của 2 Bộ, với Bộ GD&ĐT, Ủy ban đề nghị rà soát, tổng hợp lại toàn bộ các thí sinh có liên quan đến việc sửa điểm, nắm chắc về số lượng đối tượng gian lận điểm thi, để nếu có gian lận, xử lý cho nghiêm và đầy đủ, không bỏ sót. Đồng thời xem xét, đối chiếu các quy định đối với các thí sinh như việc sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp không hợp pháp, đánh giá xem việc thực hiện thế nào đối với các em về điểm thật nhưng đủ điểm chuẩn và đang theo học.

Đặc biệt, Ủy ban cũng đề nghị Bộ phối hợp với các cơ quan trong việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để xảy ra sai phạm. Chẳng hạn như phó giám đốc Sở GD&ĐT, trưởng phòng khảo thí, rồi chuyên viên vi phạm, bị khởi tố điều tra thì cũng phải xem xét trách nhiệm giám đốc sở đó.

Đối với Bộ Công an, Ủy ban đề nghị Bộ Công an làm rõ có đưa và nhận hối lộ hay không, có hay không những người lợi dụng chức vụ quyền hạn để thay đổi điểm cho con, cháu trong kỳ thi vừa qua. Ủy ban cũng đề nghị phải chú ý, đảm bảo sự công bằng trong điều tra giữa các tỉnh. Bởi hiện có tỉnh thì cơ quan an ninh điều tra của Bộ vào cuộc, nhưng có tỉnh lại do chính địa phương tự làm. Bộ Công an phải hỗ trợ, tham gia với các đơn vị địa phương để có sự công bằng giữa các tỉnh.

Cũng trong đêm 23-4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh và yêu cầu Bộ GD&ĐT nghiên cứu, xử lý nội dung liên quan đến việc các thí sinh Hà Giang được nâng điểm.

Theo kết luận của cơ quan công an điều tra, có 114 thí sinh tại Hà Giang đã được điều chỉnh điểm thi THPT quốc gia. Đối với 114 thí sinh này, cơ quan công an điều tra đã xác định và trả về điểm thật trước thời gian Bộ GD-ĐT quy định xét tuyển ĐH năm 2018. Do đó, nếu có, các thí sinh này chỉ bị xử lý vi phạm tại địa phương.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ số lượng, hình thức xử lý đối với các thí sinh liên quan đến việc gian lận.