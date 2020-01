Đà Nẵng tổng vệ sinh trường học phòng chống virus Corona

Ngày 29-1, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận đã có công văn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Bà Thuận yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách là tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiến hành tổng vệ sinh trường, lớp.

Tiến hành khử trùng các dụng cụ nhà bếp, đồ dùng sinh hoạt cá nhân….trước khi học sinh, sinh viên (HS,SV) đi học lại sau nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý.



Các em học sinh mầm non đang học tại trường mầm non 20-10. Ảnh: HOÀI AN.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân; phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.