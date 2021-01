Giáo viên sốt ruột chờ tiền tết

TP.HCM giảm hệ số thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03 Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, UBND TP chỉ đạo điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, về hệ số điều chỉnh tăng thu nhập, cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương trên 3 sẽ áp dụng điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ của năm 2020. Với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 3 trở xuống sẽ điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần còn 0,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ của năm 2020. Thời gian áp dụng mức giảm này để tính thu nhập tăng thêm kể từ ngày 1-1-2020.