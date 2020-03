Hiệu trưởng trường Marie Curie viết thư gửi phụ huynh

Đây là những dòng tâm sự của thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie, Hà Nội gửi gắm tới phụ huynh.

Không thu bất kỳ khoản phí nào

Mới đây, trên trang fanpage của trường Marie Curie Hà Nội đã đăng tải bức thư ngỏ của thầy Hiệu trưởng gửi đến cha mẹ học sinh.



Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie, Hà Nội cùng với các học trò của mình. Ảnh: NTCC

Bức thư là tâm tư, chia sẻ của thầy Hiệu trưởng đối với việc thu học phí online trong mùa dịch. Bên cạnh đó, thầy cũng gửi thông điệp đến phụ huynh, giáo viên trong mùa dịch COVID-19.

Trong thư, thầy nói: “Sáng nay, có cô giáo hỏi tôi, cha mẹ học sinh có phải đóng học phí cho việc học online của con không?

Tôi định sau này, khi các con được phép trở lại trường học tập sẽ thông báo đến quý vị. Nhưng nhân cô giáo hỏi, tôi xin trả lời ngắn gọn: trường Marie Curie không thu bất kỳ khoản phí nào trong thời gian học sinh không đến trường để phòng, cống dịch COVID-19 (từ ngày 3-2 đến 15-4), kể cả việc học online.

Không ngờ thông tin đó được lan truyền tới nhiều vị cha mẹ học sinh. Tôi được các cô giáo gửi nhiều tin nhắn tràn đầy cảm xúc của quý vị. Tôi vô cùng cảm ơn tấm lòng cao thượng, sự sẻ chia sâu sắc của quý vị đến tôi và đồng nghiệp trong trường”.

Trả lương 100% cho giáo viên, nhân viên của trường

Trong bức thư của mình, thầy khẳng định: “Qúy vị yên tâm! Tôi vấn lo được cho đời sống của các thầy cô giáo và nhân viên trong trường, chắc chắn sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Lúc khó khăn và nhiều hiểm nguy này càng khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn, bỏ qua những giận hơn không đáng có”.

Cuối thư, thầy Khang nhắn nhủ tởi phụ huynh cũng như giáo viên của mình: “Đêm nay, tôi muốn tất cả chúng ta hướng đến các bác sĩ, nhân viên y tế, bộ đội, công an… - những người đang ở tuyến đầu chống “giặc” COVID-19.

Bây giờ, mỗi người chúng ta hãy dùng điện thoại nhắn tin đến tổng đài 1407 với cú pháp: CVn (trong đó: n là 10, 20, 30…. Hoặc 100)

Trân trọng cảm ơn.

Chia sẻ thêm với PLO, thầy Xuân Khang cho biết, hiện nhà trường không thu bất cứ khoản phí nào, kể cả việc học online.

“Tình hình dịch bệnh khiến hoạt động của các gia đình đều bị đảo lộn, công ty, doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng. Học sinh dù không đến trường nhưng trường vẫn tổ chức học online cho tất cả các em để các em đỡ nhớ trường và củng cố thêm kiến thức, hỗ trợ với gia đình trong việc chăm sóc. Tuy nhiên, nhà trường sẽ không thu phí bất cứ khoản nào”, thầy Khang nhấn mạnh.

Thầy Khang cho biết thêm, dù không có bất cứ nguồn thu nào nhưng trong thời gian qua nhà trường vẫn chi trả lương đều đặn cho nhân viên, giáo viên của trường. Trường có trên 400 nhân viên, giáo viên do đó số tiền này khá lớn.

“Cơ sở vật chất là do tự xây dựng nên, ổn định từ nhiều năm nay nên không phải thuê. Đó là lợi thế của trường so với những đơn vị khác. Đến nay, trường đã hoạt động gần 30 năm. Do đó, tôi cũng có nguồn tích lũy để dự phòng trong lúc rủi ro”.

“Vì thế, trong tình thế hiện nay, với trách nhiệm là một người hiệu trưởng, ông chủ duy nhất của trường, tôi phải chăm lo đến đời sống của mọi người. Bởi dù không đi dạy nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, họ phải lo cho gia đình, con cái. Do đó, tôi quyết định dùng nguồn dự phòng và quỹ đầu tư phát triển của trường để chi trả lương cho mọi người”.

“Trong tháng 2, tháng 3 toàn bộ nhân viên, giáo viên đang công tác tại trường đều được nhận 100%. Nếu tình hình kéo dài sang tháng 4 trường sẽ cũng đảm bảo được 70% lương cho mọi người, còn kéo dài sang tháng 5 thì ít nhất là chi trả 50%”, thầy Khang nói thêm.