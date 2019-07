Sẵn sàng cho công bố điểm thi THPT quốc gia

Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 18-7 Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, việc xét tốt nghiệp năm nay có sự điều chỉnh so với mọi năm theo tỉ lệ 70% (kết quả bài thi THPT quốc gia) và 30% (điểm trung bình học lực và rèn luyện cả năm lớp 12). Do đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu chậm nhất ngày 16-7, các sở GD&ĐT phải cập nhật danh sách TS được công nhận tốt nghiệp THPT vào hệ thống quản lý thi. Ngày 18-7 là hạn cuối cùng công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ. Và chậm nhất ngày 21-7 sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi và giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời. Với bài thi trắc nghiệm, điểm chấm lại của tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của TS trong kỳ thi. Do đó, Bộ GD&ĐT cũng lưu ý TS nên cân nhắc kỹ trước khi nộp đơn xin phúc khảo bài thi.