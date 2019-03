Thầy cho trò diễn 'cảnh nóng' kiện hiệu trưởng ra tòa

Bị đình chỉ vì nhiều lý do Quyết định kỷ luật đối với giáo viên Phạm Quốc Đạt không chỉ xuất phát từ tiết dạy sân khấu hóa có chứa cảnh “nóng” mà còn vì nhiều lý do khác. Những lý do đó còn liên quan đến các yếu tố về chuyên môn. Để đưa ra quyết định này, nhà trường đã thực hiện nhiều buổi họp hội đồng sư phạm để tham khảo ý kiến của các thầy cô trong nhà trường. Trường sẽ thông tin rõ với báo vào một ngày gần nhất. (Ông LƯƠNG VĂN ĐỊNH, Hiệu trưởng trường THPT Võ Trường Toản, quận 12). Đổi mới sáng tạo nhưng không tùy tiện Sở GDĐT rất ủng hộ cách dạy đổi mới sáng tạo, nhưng không được làm tùy tiện. Các bài học phải được thiết kế trong kế hoạch và thông qua các tổ chuyên môn. Nội dung bài học phải được bàn thảo, trao đổi với nhau để xây dựng thành kế hoạch và thực hiện. Đồng thời, khi có sự không thống nhất từ người dạy, người học đến cha mẹ học sinh hay xã hội thì ngay lập tức phải ngồi lại thảo luận, rút kinh nghiệm Về những phân cảnh "nhạy cảm" được sân khấu hóa từ tác phẩm văn học, phải đánh giá tùy vào không gian, bối cảnh, trình độ của giáo viên hướng dẫn và mục tiêu cuối cùng đạt được mục đích dạy học chứ không thể phán xét ngay. (Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM).