Trường học xoay xở giãn cách lớp học

Các địa phương thực hiện giãn cách lớp học Sáng 27-4, học sinh lớp 9 và THPT tại tỉnh Ninh Thuận đã đi học trở lại. Các trường đã tổ chức chia lớp để đảm bảo mỗi lớp khoảng 20 HS. Tuy nhiên, một tuần nữa các khối lớp còn lại trở lại trường, khả năng không thể thực hiện giãn cách lớp học bởi hai lý do. Thứ nhất, không đủ phòng học để tổ chức lớp học giãn cách. Thứ hai, không đủ giáo viên để đứng lớp và nếu đứng lớp gấp đôi số tiết thì giáo viên không đủ sức. Đồng thời, không có kinh phí để trả thời gian dạy vượt giờ. Các trường hiện nay đang triển khai phương án: Vẫn giữ nguyên sĩ số lớp. Kê thêm bàn ghế, giãn cách các bàn đến mức có thể. Chia khu vực giải lao giữa giờ, hạn chế học sinh nô đùa. Tại TP Đà Nẵng, lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại Đà Nẵng sẽ đi học lại từ ngày 4-5, riêng bậc mầm non từ ngày 11-5. Sở yêu cầu các trường hoàn thành việc tổng vệ sinh trường, lớp trước ngày học sinh đến trường. Nhắc nhở học sinh không tụ tập đông trong lúc chuyển tiết, ra chơi. Bất kỳ ai có biểu hiện sốt, ho, khó thở đều phải thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Đặc biệt, khi học sinh đến trường, sở khuyến cáo phụ huynh, người không có nhiệm vụ không vào trong trường. THANH SƠN - TÂM AN