Khó quản “cò” nuôi bệnh

Trả người vi phạm cho công ty

Công việc chính của hai lao công U. và H. ở BV Nguyễn Tri Phương là làm vệ sinh trong BV, không được phép giới thiệu người nuôi bệnh. BV hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ An Lộc (TP.HCM) để cung cấp người làm vệ sinh. Bà U. và bà H. là nhân sự của Công ty An Lộc được phân công làm việc tại BV. Việc hai người giới thiệu người nuôi bệnh đã ảnh hưởng tới uy tín BV. Do vậy, BV đã trả họ cho bên An Lộc.

BS LƯƠNG CÔNG MINH, Trưởng phòng Quản lý chất lượng BV Nguyễn Tri Phương

Đình chỉ người làm sai quy định

Công ty quy định nhân viên làm tại các BV không được phép giới thiệu người nuôi bệnh. Do đó, chúng tôi đã lập biên bản sai phạm và đình chỉ công việc tại BV Nguyễn Tri Phương đối với bà U., bà H. và có hướng điều chuyển cả hai sang BV khác.

Ông BÙI TRẦN HUẤN, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ An Lộc



Sẽ nhắc nhở người vi phạm

Điều dưỡng H. thừa nhận có giới thiệu người nuôi bệnh nhưng phủ nhận việc cầm tiền của người nuôi bệnh. BV không cho phép nhân viên y tế giới thiệu người nuôi bệnh. Do vậy, điều dưỡng H. đã làm sai. BV sẽ nhắc nhở điều dưỡng H.

Ông PHAN CẢNH PHÁP, Trưởng phòng Hành chính BV Thống Nhất TP.HCM



Quản lý người nuôi bệnh bằng thẻ

Tại BV Nhân dân 115 TP.HCM, mỗi bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc. Người nuôi bệnh phải mang thẻ do BV cấp, kiểm soát bằng mã vạch, lưu đầy đủ thông tin người nuôi bệnh, bệnh nhân, khoa điều trị, ngày vào viện… Mỗi khi người nuôi bệnh ra vào cổng, BV sẽ cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý. Thẻ sẽ hết hiệu lực khi bệnh nhân xuất viện.

BS TRẦN VĂN SÓNG, Phó Giám đốc BV Nhân dân 115 TP.HCM