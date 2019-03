Nghi nhiễm sán lợn, hàng trăm học sinh về Hà Nội xét nghiệm

Chiều 15-3, BV Nhiệt đới Trung ương đã tổ chức họp báo công bố kết quả sau khi tiến hành thăm khám, xét nghiệm cho gần 400 học sinh thuộc trường mầm non Thanh Khương (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh). Các bé được cha mẹ đưa xuống BV ở Hà Nội sáng cùng ngày để khám sau khi phụ huynh phát hiện nhà trường dùng thịt có nhiễm sán lợn chế biến thức ăn cho học sinh.



Thông tin với báo chí, TS.BS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Nhiệt đới Trung ương cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy các học sinh nhập viện không có triệu chứng gì.



Kết quả xét nghiệm dương tính của một học sinh mầm non. ẢNH: .BVCC

Sau khi tiếp nhận, BV đã tiến hành xét nghiệm 173 mẫu, phát hiện 44 trường hợp đã từng nhiễm sán lợn, không phải cấp tính. Tuy nhiên, nếu nhiễm trong thời gian dài sẽ dẫn đến chậm phát triển thể lực.



Một số trẻ mắc bệnh lý mãn tính đã được bệnh viện điều trị luôn. Những kết quả này sẽ được phân tích thêm để làm rõ hơn. Bệnh nhi mắc sán sẽ được phát thuốc về nhà uống trong nửa tháng, sau đó đến viện khám lại. Theo ông Kính, đây không phải là căn bệnh nguy hiểm, có thể chữa khỏi trong vòng hai ngày.

Bệnh viện đã tư vấn gia đình kiểm tra thêm. Một số học sinh đã bị rối loạn tiêu hóa từ trước, các trường hợp âm tính đã được cho xuất viện về nhà.

Trước đó, sáng 15-3, tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, có hàng trăm cháu đến viện để thăm khám. Để thuận tiện cho việc khám bệnh, phía bệnh viện đã dùng hội trường để phân loại sau đó đưa các cháu đi khám và lấy mẫu xét nghiệm tại các khoa phòng khác nhau. Có hơn 200 trẻ mầm non được bệnh viện làm xét nghiệm để xác định xem có bị nhiễm sán hay không. Trong số các trẻ đến khám, một số có biểu hiện đau bụng, rối loạn tiêu hóa.

Hơn 200 trẻ này đều là học sinh trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh). Ngoài ra, còn hàng trăm trẻ khác cũng là học sinh của Trường Mầm non Thanh Khương đến khám, làm xét nghiệm tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương vì lo nhiễm sán lợn.

Trước đó, một clip ghi lại hình ảnh món thịt lợn nổi đầy hạch trắng – dấu hiệu như bệnh sán gạo - trong bữa ăn của học sinh tại Trường Mầm non Thanh Khương được đăng trên mạng khiến nhiều người hoảng hốt. Nhiều phụ huynh của trường đã cho con nghỉ học để phản đối và đã đưa con đi xét nghiệm, 3 trẻ được xác định nhiễm sán.

Đến ngày 5-3, một số phụ huynh vào bếp ăn của trường Mầm non Thanh Khương kiểm tra thực phẩm, cho rằng thịt gà, chân gà đông lạnh nát, bở, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện, số thịt gà này đã được niêm phong, gửi lên các cơ quan chức năng làm rõ chất lượng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, sáng 6-3, UBND huyện Thuận Thành đã chỉ đạo Đội vệ sinh an toàn thực phẩm, Ban An toàn thực phẩm đến trường Thanh Khương kiểm tra, lấy mẫu thịt gà đưa đi giám định tại Viện Kiểm nghiệm Quốc gia, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Khương.

Để đảm bảo ổn định công tác dạy và học tại trường Thanh Khương, huyện Thuận Thành phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền đến các phụ huynh yên tâm cho trẻ đến trường, đồng thời phối hợp với Công an huyện bảo đảm an ninh trật tự khu vực nhà trường và trên địa bàn huyện; khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Đồng thời, chính quyền xã đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Cao Thị Hòe, Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Khương để phục vụ công tác điều tra.