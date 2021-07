Trước giờ TP.HCM áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, trong hai ngày 7 và 8-7, các thành viên Ban tương tế thuộc Hội đồng hương huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã tỏa ra các quận, huyện để kịp tiếp phẩm và hỗ trợ tiền cho bà con quê hương Lệ Thủy, không ai bị đứt bữa trong giai đoạn giãn cách 15 ngày.

Nghe tiếng đồng hương đã ấm lòng

Ông Trần Thường, Trưởng ban Tương tế cho hay, Ban này hoạt động hỗ trợ khẩn tập trung cho bà con đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP.HCM bị mất việc, những người mới vào thành phố lập nghiệp khó khăn mưu sinh, gia đình không kịp tiếp tế. Mỗi phần quà gồm tiền và nhu yếu phẩm (gạo, nước mắm, dầu ăn, nước tương) trị giá 1 triệu đồng.

Hai chị em Lê Thị Thu Hiền và Lê Thị Hà Nhi gia cảnh khó khăn vào TP.HCM lập nghiệp nhiều năm nay. Hai chị em cưu mang nhau, trú tại một con hẻm ngoằn ngoèo ngoại ô huyên Bình Chánh. Trên căn gác xép, thoáng chút ngập ngừng, cô chị Lê Thị Thu Hiền cho biết công việc điều dưỡng của cô tại một phòng khám tư nhân đã bị ngưng hơn tháng nay.

Nguồn thu nhập chính từ lương để hai chị em sinh hoạt và học tập vì thế cũng teo tóp, không biết có cầm cự qua đợt dịch vì mọi chi phí tiền trọ, nước, điện đều phải trả đều mới có nơi tá túc. “Mọi sinh hoạt, ăn uống và học tập của em đều một tay chị lo, dịch bệnh kéo dài không biết nay mai làm gì để sinh sống, học tập”, nữ sinh năm ba Lê Thị Hà Nhi, bùi ngùi.



Ông Trần Thường, Trưởng ban Tương tế Hội đồng hương Lệ Thủy (Quảng Bình) đến tận phòng trọ 'tiếp viện' cho nữ công nhân Trần Thị Vui. Ảnh: P.ĐIỀN

Mẹ con chị Trần Thị Vui, sinh sống trong phòng trọ chật hẹp vừa đủ lọt chiếc xe máy, ráp gianh giữa TP.HCM và Bình Dương hơn 15 năm nay. Tài sản có giá trị nhất là chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại. Chị giãi bày ngần ấy năm nay chị cầm cự tại TP.HCM để nuôi đứa con học hết cấp 3, vừa rồi dành ít tiền cho học lái xe. Thời gian vừa rồi, chẳng may công ty có người tiếp xúc F0 nên công ty cho nghỉ cả tháng nay, chưa biết khi nào quay lại chuyền may. Chị tính toán, thu nhập tròm trèm hơn 7 triệu/tháng vừa đủ trả tiền trọ, điện, nước và sinh hoạt tiện tặn hai mẹ con. “Những lúc khó khăn như thế này nghe tiếng đồng hương như lời an ủi, có thêm tấm lòng, sự sẻ chia từ bà con đồng hương càng thêm trân quý biết bao”, chị mừng tủi.

Mạn quận 9, giờ thuộc thành phố Thủ Đức, chị Ngô Thị Thuý, mẹ đơn thân giúp việc quán ăn tại Long An, cũng bị mất việc hơn 1 tháng nay. Chị Thúy chia sẻ mẹ con chị cầm cự qua ngày nhờ sự giúp đỡ của người thân, chờ hết dịch quán mở cửa trở lại để kiếm kế sinh nhai.



Các thành viên trong Ban Tương tế tỏa đi quận 12, động viên, chia sẻ khó khăn trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư. Ảnh: P.ĐIỀN



Còn phía quận 7, vợ chồng chị Trương Thị Hồng Thới, làm công nhân may, công việc bấp bệnh, khiến mọi chi tiêu phải tính toán, dè sẻn. Theo ghi nhận của phóng viên PLO, những hoàn cảnh này đều nhận được sự thăm hỏi và nhận nguồn tiếp phẩm từ Ban tương tế thuộc Hội đồng hương huyện Lệ Thủy.

Không để bà con đồng hương đứt bữa

Để kịp thời hỗ trợ bà con đồng hương trong đại dịch, ông Thường chia sẻ, trước tình hình dịch bệnh kéo dài, qua các kênh thông tin của con em đồng hương chia sẻ tình trạng mất việc làm, nhà máy đóng cửa do công ty có F0, sinh viên gặp khó khăn trong học tập tại TP.HCM, từ đó chúng tôi đẩy nhanh phương án hỗ trợ trước mắt cho con em quê hương, cầm cự trong thời gian toàn thành phố thực hiện Chỉ thị 16 trong 15 ngày.

Cùng đó, chúng tôi tiếp tục có chương trình hỗ trợ bà con đồng hương giai đoạn tới theo nhiều cách khác nhau. “Ngoài nguồn lực tại chỗ trong cộng đồng người Lệ Thủy tại TP.HCM, chúng tôi còn đón nhận các nguồn lực từ hậu phương, quê nhà cùng chung tay để không gia đình, cá nhân nào trong hội đồng hương bị đứt bữa trong giai đoạn dịch bệnh. Chúng tôi cũng kêu gọi bà con nào phát hiện bà con đồng hương mình gặp khó khăn, thiếu nguồn lượng thực thì liên hệ ban tương tế để có sự hỗ trợ kịp thời”, ông Thường giải bày.



Lê Thị Thu Hiền và Lê Thị Hà Nhi gia cảnh khó khăn vào TP.HCM lập nghiệp nhiều năm nay. Ảnh: P.ĐIỀN

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch Hội đồng hương Lệ Thủy tại TP.HCM, nhà báo Trần Yên chia sẻ, trong cơn đại dịch, nghĩa tình dành cho người dân quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp thật sâu đậm. Trong ngày đầu kêu gọi quyên góp trợ giúp bà con người Lệ Thủy tại TP.HCM đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19, Ban Tương tế đã nhận được nhiều nguồn lực ủng hộ của bà con đồng hương, doanh nhân trong cả nước. Đồng thời, huyện nhà đã trích ngân sách 50 triệu đồng gửi vào hỗ trợ bà con, chia sẻ khó khăn với TP.HCM. Riêng cá nhân các lãnh đạo huyện động viên, hỏi thăm và hỗ trợ bằng kinh phí gia đình giúp đỡ bà con đồng hương.