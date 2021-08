Ngày 30-8, Bộ Công an tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện dã chiến Phước Lộc (huyện Nhà Bè), điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.



Buổi lễ khánh thành có sự tham dự của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, lãnh đạo TP.HCM...Tại buổi lễ Phó thủ tướng phát biểu: "Chúng ta đã và đang làm tất cả để bảo vệ được tính mạng, sức khỏe của nhân dân, lực lượng. Chúng ta cố gắng phấn đấu ở bệnh viện này không có ca tử vong, tất cả bệnh nhân vào đây đều được cứu chữa kịp thời. Để làm điều này, đương nhiên không phải một mình bệnh viện làm mà là sự phối hợp với tuyến trên và tuyến dưới nhịp nhàng.

Ngay sau đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, lãnh đạo TP.HCM... đã cắt băng khánh thành Bệnh viện dã chiến Phước Lộc.



Cuối buổi lễ, Phó thủ tưởng cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đã cùng tham quan bệnh viện dã chiến.



Bệnh viện dã chiến Phước Lộc có quy mô 300 giường trong thời gian ngắn kỷ lục (7 ngày), cải tạo từ 2 phân xưởng thuộc Xí nghiệp X30 - Bộ Công an, nằm ở huyện Nhà Bè, TP.HCM.



Theo đó, đại tá Tiền Thanh Liêm - phó giám đốc Bệnh viện 30-4, được giao làm giám đốc Bệnh viện dã chiến Phước Lộc. Đội ngũ y bác sĩ đến từ các bệnh viện: Bệnh viện 30/4, 198, 199 và Y học cổ truyền.



Có 100 giường ICU dành cho F0 nặng và nguy kịch.





200 giường dành cho F0 có triệu chứng nhẹ.



Hiện các nhân viên bệnh viện từng bước kiểm tra máy móc, thiết lập hệ thống máy thở xâm lấn cho các giường bệnh ICU để chuẩn bị nhận bệnh nhân.



Nhân viên bệnh viện dán mã giường bệnh.



Y bác sĩ đang được hướng dẫn thao tác với máy móc, thiết bị.

"Cùng với quyết định "thần tốc" xây dựng Bệnh viện dã chiến Phước Lộc, Bộ Công an cũng đã nhanh chóng chuẩn bị lực lượng cốt cán, điều động đội ngũ y bác sĩ về công tác tại đơn vị, phát huy tinh thần "ở đâu cần, ở đâu khó, có công an", luôn xung kích, đi đầu trên mọi trận tuyến gian khó, cam go…" - Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ tại buổi lễ khánh thành.