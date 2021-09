Sáng ngày 11-9, Ban Thường vụ Quận Đoàn cùng Hội đồng Đội quận Bình Tân đã trao tặng 200 phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, trứng, sữa,... cho 200 em thiếu nhi tại phường An Lạc A, quận Bình Tân. Các em thiếu nhi được nhận quà đa phần là con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.



Con em công nhân phấn khởi khi được nhận quà tại phường An Lạc A. Ảnh:

THẢO PHƯƠNG

Chị Trần Thị Huyền, phó Bí thư Quận Đoàn - chủ tịch Hội đồng Đội quận Bình

Tân, cho biết: “Trước đó, cũng nhằm mục đích chăm lo, hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận trong dịp đầu năm học mới, Ban Thường vụ Quận Đoàn cùng Thường trực Hội đồng Đội quận Bình Tân đã tổ chức chương trình "Trao yêu thương - Tiếp sức đến trường".

Theo đó quận đã thành lập năm Đoàn đến thăm và trao tặng 100 bộ sách giáo khoa, 100 quyển tập trắng và kinh phí 50.000.000 đồng cho 100 em thiếu nhi tại các khu lưu trú, nhà trọ thanh niên công nhân trên địa bàn phường An Lạc A, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A và Bình Hưng Hòa A. Các em thiếu nhi nhận tập sách và tiền hỗ trợ đa phần là con em thuộc gia đình khó khăn, bị mắc COVID-19 hoặc mồ côi bởi đại dịch COVID-19” – chị Huyền chia sẻ.



Những phần quà nhu yếu phẩm được chuẩn bị sẵn để tặng các em thiếu nhi.

Ảnh: THẢO PHƯƠNG



Các em thiếu nhi nhận được quà hỗ trợ thì vô cùng vui mừng và phấn khởi. Bé Trần Nhật Tiến (12 tuổi) tâm sự: “Khi nghe tin được tặng quà em cảm thấy rất vui. Em muốn gửi lời cảm ơn tới các cô chú anh chị có tấm lòng hảo tâm đã tặng cho em những món quà thật quý giá”.

Được biết mẹ của Nhật Tiến là chị Nguyễn Thị Hồng Nghi, công nhân đã thất

nghiệp hơn hai tháng. Chị Nghi cho biết từ khi tạm ngưng công việc do dịch, chị đã được nhận tiền hỗ trợ hộ khó khăn của nhà nước và được địa phương tặng nhu yếu phẩm, rau củ quả. Chị Nghi còn bộc bạch rằng chị cảm thấy rất biết ơn vì đã được chính quyền quan tâm và chăm sóc những lúc khó khăn thiếu thốn.



Quận Đoàn trực tiếp đến thăm và trao tặng sách vở cùng tiền hỗ trợ cho con

em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Giống như Nhật Tiến, bé Phạm Võ Anh Khoa (5 tuổi), con của chị Phạm Thị Cẩm Tú cũng được nhận một phần quà nhu yếu phẩm. Chị Tú chia sẻ: “Tôi là công nhân của công ty PouChen, từ khi bùng dịch đã phải tạm ngưng làm hai tháng. Khi nghe tin được nhận quà, tôi và con cảm thấy rất vui. Những ngày qua gia đình tôi cũng được địa phương hỗ trợ rau củ quả, tặng gạo mì trứng. Tôi thấy địa phương rất chu đáo, mong rằng những hoàn cảnh khó khăn khác cũng được hỗ trợ để cùng nhau vượt qua đại dịch”.



Còn bé Lê Nhật Hào (12 tuổi) may mắn được nhận cả hai phần quà là nhu yếu phẩm và sách vở, thiết bị học trực tuyến từ chương trình “Trao yêu thương - Tiếp sức đến trường”. Được biết, gia đình Lê Nhật Hào có tổng cộng 10 người sống chung trong một căn nhà, trong đó có đến 08 người bị nhiễm bệnh.

Theo địa phương xác nhận, gia đình Nhật Hào là một trong những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Ba của Nhật Hào trước kia làm ở chợ Bình Điền, hiện nay đã thất nghiệp do dịch. Bà ngoại thì qua đời do mắc COVID-19, còn mẹ của Nhật Hào cũng bị mắc COVID-19 khi đang mang thai bé trai 29 tuần tuổi, bác sĩ phải mổ để cứu sống thai nhi, mẹ em bé đã không may qua đời.



Biết được hoàn cảnh đó, địa phương đã đặc biệt quan tâm và chăm lo cho gia đình Nhật Hào. Gia đình cho biết, trong mùa dịch đã vài lần nhận được hỗ trợ từ địa phương như rau củ quả hay những phần quà dành cho F0 gồm gạo, mì tôm, trứng, sữa, dầu, mắm, đường,...

“Tôi rất vui vì được mọi người quan tâm, giúp đỡ trong những lúc khó khăn như thế này. Gia đình tôi rất biết ơn những tấm lòng hảo tâm và sự chăm lo chu đáo của chính quyền địa phương. Tôi mong thành phố sớm kiểm soát được dịch bệnh để tôi có thể đi làm kiếm tiền chăm lo cho các con” – Anh Lê Quốc Ẫn, ba của bé Nhật Hào chia sẻ.