‘Tài sản của sư Toàn’ thuộc về giáo hội

Góc nhìn khác về tài sản của sư Toàn Vấn đề nhiều người thắc mắc là khi một nhà sư rời cửa Phật có thể mang theo tài sản có được trong quá trình tu hành, nhất là tài sản đứng tên khai sinh (thế danh) của chính người tu hành đó hay không. Chúng tôi nhận được ý kiến của một tu sĩ (đề nghị không nêu tên) ở Đồng Nai, xin giới thiệu cùng bạn đọc. Vấn đề tài sản của nhà chùa hay của cá nhân rất rõ ràng. Ví dụ, số tiền cúng dường để xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, hay tiền khách thập phương cúng vào thùng công đức của chùa, hoàn toàn không thuộc sở hữu riêng của thầy trụ trì. Vì thầy trụ trì đứng tư cách pháp nhân quản trị ngôi chùa thì không được xâm phạm vào tài sản ấy. Thường thì chùa có ban hộ tự, có thư ký, thủ quỹ ghi chép chi thu nên rất rõ ràng. Vì thế Ban Pháp chế Giáo hội giải thích rõ: “Tài chính của tự viện là do tín đồ trong và ngoài nước hỷ cúng, do đó nó thuộc sở hữu của tự viện, không thuộc sở hữu của vị trụ trì quản lý tự viện, ngoại trừ phần tài chính do vị trụ trì có được một cách hợp pháp bằng lao động, tạo mãi”. Như vậy, khái niệm lao động, tạo mãi, được hiểu như thế nào? Ví dụ, trong thời gian tu hành, vị trụ trì đi ứng phó đàn tràng, cúng lễ cho các thí chủ bằng uy tín và quan hệ cá nhân của mình (ngoài các lễ nghi được thực hiện trong chùa), thí chủ tùy tâm cúng dường riêng cho vị thầy kia thì tài sản đó được xem là tài sản cá nhân. Vị thầy ấy có thể dùng tài sản cá nhân để phát triển chùa nhưng không được dùng tiền công đức chùa để tiêu xài cá nhân. Nếu một vị thầy hoàn tục hay viên tịch thì chư tăng sẽ nhóm họp, tác pháp yết ma quyết định đối với tài sản chùa và tài sản cá nhân của đương sự. Nếu vị trụ trì viên tịch có di chúc, ví dụ số tài sản đứng tên cá nhân (tục danh) gửi riêng một phần cung nuôi cha mẹ già, trao cho các tổ chức thiện nguyện, hay cho tổ chức, cá nhân nào đó thì chư tăng họp bàn cân nhắc tôn trọng quyết định ấy. Toàn bộ số tiền còn lại, nếu không có di chúc sẽ được chuyển giao cho người kế nhiệm quản lý. Với người hoàn tục, toàn bộ số tài sản mang danh nghĩa cá nhân (tục danh), chư tăng họp bàn trên tinh thần y cứ vào hiến chương giáo hội và luật pháp để xử lý, miễn sao không xâm phạm vào giáo sản gồm động sản, bất động sản của tự viện. Nếu tài sản ấy bị cho là bất minh thì có các cơ quan bảo vệ pháp luật làm rõ. Chẳng hạn mảnh đất kia do ai cúng cho cá nhân vị đó, nếu điều tra ra là đúng người ta cúng cho cá nhân vị đó thì chúng ta không thể xâm phạm, nếu vị thí chủ nào đó nói lại “tôi cúng là cúng cho chùa” thì giáo hội có thể kiến nghị cơ quan bảo vệ pháp luật thu hồi. Tranh chấp này thường xảy ra và khó giải quyết khi con cháu thế tục của người tu hành đòi quyền sở hữu tài sản. Một số trường hợp phải giải quyết bằng “giao dịch dân sự” để hài hòa. Điều đó cho thấy giáo hội và Nhà nước cần phải có quy định rõ ràng và chi tiết hơn nữa. Khối tài sản kếch xù kia nếu do uy tín của vị ấy mà có, sau này làm cư sĩ hộ pháp, vẫn có lợi lạc cho số đông nếu vị kia vẫn còn hoài bão Phật pháp. Chỉ ngại nhất nếu xảy ra sự cố gì với vị ấy thì số tài sản cá nhân kia lại phân chia theo luật thừa kế. Đôi khi những người chẳng có một ngày có tâm hộ đạo mà lại hưởng lợi trên đó. PHƯƠNG LOAN ghi