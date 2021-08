Sáng 1-8, trên địa bàn Nghệ An ghi nhận thêm 6 ca dương tính mới với COVID-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, cả 6 ca dương tính mới đều liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Minh An (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).



BV Đa khoa Minh An (quốc lộ 1A, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

6 ca dương tính gồm: bé HVTr. (3 tuổi) và chị NTM. (19 tuổi, cùng trú xóm Thành Công, Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đều là F1 của của bệnh nhân NĐP. đã được công bố trước đó. Ngày 29-7, bé Tr. Và chị M. được cách ly tại Trường tiểu học Quỳnh Liên, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính. Ngày 31-7, bé Tr. có biểu hiện sốt, mệt mỏi và được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Chị M. cũng xuất hiện sốt, mệt mỏi, đau rát họng và được lấy mẫu xét lần 2 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hai anh em HDKh. (9 tuổi), HKTh. (3 tuổi, cùng trú xóm 5, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng là F1 và là con của của bệnh nhân NTT. đã được công bố trước đó.

Hai anh em Kh. và Th. ngày 30-7, được cách ly tại Trường mầm non Quỳnh Giang và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 đều cho kết quả âm tính. Ngày 31-7, cả hai anh em có biểu hiện sốt, mệt mỏi và được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Bé Th. có tiền sử, từ ngày 14 đến ngày 17-7, được người thân đưa đến khám và điều trị tại BV Đa khoa Minh An.

Em N. (5 tuổi, trú xóm 6, xã Quỳnh Giang) là F1 và là con của bệnh nhân HTY. đã được công bố trước đó. Ngày 28-7, em N. được cách ly tại Trường mầm non Quỳnh Giang và lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính, hôm nay xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Bé ĐTLA. (5 tuổi, thường trú ký túc xá BV Đa khoa Minh An) là F1 và là con của bệnh nhân TNT. đã được công bố trước đó. Lần 1 bé xét nghiệm âm tính vào ngày 28-7, nhưng nay xét nghiệm lần 2 lại dương tính.



Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ổ dịch ở BV Đa khoa Minh An ban đầu có một số tài xế xe đường dài đến test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có bệnh nhân NXH. (42 tuổi, quê Bình Định) trên đường lái xe tải từ Hà Nội về Đồng Tháp, ngày 24-7, khi qua địa phận Nghệ An đã dừng xe vào Bệnh viện Minh An làm test nhanh và cho kết quả dương tính.

Sau đó, một số nhân viên của bệnh viện rồi một số bệnh nhân từng đi điều trị ở BV dương tính.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, liên quan đến ổ dịch BV Đa khoa Minh An từ ngày 26-7 đến nay đã có 53 ca mắc tại huyện Quỳnh Lưu (45 ca, tại 10 xã) và thị xã Hoàng Mai 8 ca (tại 1 xã).

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 245 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 14 địa phương. Trong đó, bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 127 người và số bệnh nhân chuyển tuyến TW điều trị 3 người, lũy tích số bệnh nhân tử vong là một người.