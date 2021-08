Bà VTTH (48 tuổi, ở ấp Thống Nhất 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) là F0 được phát hiện cách đây hơn tuần. Do không có triệu chứng nên bà H. được cách ly tại nhà.

Cách đây bốn ngày, cảm thấy người quá mệt mỏi, ăn uống không ngon, bà H. gọi điện thoại đến đường dây nóng tổ phản ứng nhanh y tế xã nhờ hỗ trợ sức khỏe.

Ổn định tâm lý người mắc COVID-19

Sau khi nghe bà H. trình bày, BS Lưu Anh Minh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tân Thới Nhì kiêm thành viên trong tổ phản ứng nhanh y tế, nhận định nguyên nhân khiến bà H. mệt mỏi, ăn uống không ngon là do lo lắng căn bệnh COVID-19 đang mang.

“Dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng giúp người bệnh COVID-19 có thể ổn định căn bệnh. Do vậy, tôi khuyên bà H. nên ăn uống đầy đủ ba bữa, dùng nhiều nước trái cây. Bên cạnh đó, mỗi ngày dành khoảng 30 phút tiếp xúc với ánh sáng và giữ tinh thần luôn thoải mái. Thỉnh thoảng bà nên gọi điện thoại trò chuyện với con cái” - BS Minh nói.

“Qua nay, bà H. gọi điện thoại báo ăn uống ngon miệng hơn, ngủ thẳng giấc hơn nhờ làm theo lời khuyên của tôi. Nghe vậy tôi cũng mừng” - BS Minh cho biết.

Tương tự, ông NVC (54 tuổi, ở khu phố 2, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) cũng là F0 không triệu chứng và được cách ly tại nhà gần 10 ngày.

Cách đây hai ngày, ông C. gọi điện thoại cho tổ hỗ trợ y tế lưu động phường than ho, đau họng... Lập tức bà Trần Thị Phụng, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Hiệp Thành, cùng hai thành viên trong tổ hỗ trợ y tế lưu động tới nhà ông C.

Sau khi thăm khám và đo thân nhiệt, bà Phụng ghi nhận ông C. chỉ bị cảm thông thường nên cho uống thuốc giảm ho, hạ sốt. Bà Phụng cũng khuyên ông C. nên uống nhiều nước, bổ sung vitamin, súc họng bằng nước muối mỗi ngày…

“Tâm trạng người mắc bệnh COVID-19 thường không ổn định, hay lo lắng thái quá. Do vậy, nhân viên y tế cần sâu sát để trấn an, khuyên nhủ. Ổn định tinh thần là yếu tố quan trọng giúp người mắc COVID-19 vượt qua căn bệnh” - bà Phụng chia sẻ.



Thành viên tổ phản ứng nhanh y tế xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn đến nhà thăm khám sức khỏe F0. Ảnh: TRẦN NGỌC

Giúp F0 ổn định tinh thần để vượt qua căn bệnh Tổ hỗ trợ y tế lưu động như người thân của F0, có trách nhiệm theo dõi sức khỏe và diễn tiến bệnh tình hằng ngày của F0. Một khi F0 cần là tổ hỗ trợ y tế lưu động có mặt để xử trí tình huống. Việc làm này tác động nhiều đến tâm lý, giúp F0 ổn định tinh thần để vượt qua căn bệnh. Ông LÊ TRƯỜNG TỒN, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành,

quận 12, TP.HCM

Người bệnh cần, nhân viên y tế có mặt

Ông Tô Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, cho biết xã đã thành lập được ba tổ phản ứng nhanh y tế để hỗ trợ F0 không triệu chứng cách ly tại nhà.

“Thành viên trong tổ bao gồm viên chức xã, trạm y tế, nhân viên các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM” - ông Tùng cho biết thêm.

Khi tiếp nhận thông tin liên quan sức khỏe từ F0 qua điện thoại, tổ phản ứng nhanh y tế nắm rõ từng chi tiết để tư vấn. Nếu F0 trong tình trạng nhẹ, tổ sẽ tư vấn loại thuốc sử dụng và hướng dẫn bổ sung dinh dưỡng.

“Trong trường hợp F0 nặng, tổ phản ứng nhanh y tế đến nhà thăm khám. Nếu ổn định, tổ tư vấn loại thuốc cần dùng và những món ăn bổ sung dinh dưỡng. Nếu nặng, tổ thực hiện test nhanh và báo Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn đưa đi cấp cứu” - ông Tùng nói.

Tổ phản ứng nhanh y tế cũng tới từng nhà F0 thăm khám sức khỏe định kỳ và test nhanh. “Tổ cũng chuẩn bị những loại thuốc cần thiết như hạ sốt, kháng viêm, giảm ho… để phát cho F0” - ông Tùng nói thêm.

Ông Lê Trường Tồn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, quận 12, cho biết nhiệm vụ của tổ hỗ trợ y tế lưu động phường là kịp thời tiếp nhận thông tin liên quan sức khỏe của F0 không triệu chứng được cách ly tại nhà trên địa bàn.

“Sau đó, tùy tình trạng sức khỏe F0, tổ hỗ trợ y tế lưu động sẽ tư vấn qua điện thoại hoặc tới nhà thăm khám. Trong trường hợp F0 nặng, tổ báo ngay cho Trung tâm Y tế quận 12 để được hỗ trợ tại chỗ hoặc chuyển tới các bệnh viện điều trị COVID-19” - ông Tồn cho biết thêm.

Tổ y tế cộng đồng ở quận 7 chăm sóc F0, F1 cách ly tại nhà Tổ y tế cộng đồng chăm sóc F0, F1 cách ly tại nhà ở quận 7, TP.HCM là mô hình mang lại nhiều hiệu quả. Thành viên của tổ y tế cộng đồng gồm các y bác sĩ, hệ thống phòng khám tư… Tổ có nhiệm vụ hỗ trợ địa phương tư vấn và khám sức khỏe cho người dân, kể cả chăm sóc sức khỏe F0, F1 cách ly tại nhà. Theo ông Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy quận 7, quận và phường đã vận động nhiều nguồn lực tham gia tổ y tế cộng đồng. Do vậy, mỗi tổ được trang bị nhiều cơ số thuốc, trang thiết bị cần thiết, kể cả xe cứu thương để phục vụ hoạt động chăm sóc sức khỏe cho F0, F1 cách ly tại nhà.