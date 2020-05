Vì sao hàng ngàn công nhân tại Bình Dương dừng việc?

Ngày 29-5, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cùng với một số ban ngành liên quan đã có buổi làm việc với lãnh đạo công ty Chí Hùng (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) để tìm giải pháp giải quyết tình hình dừng việc xảy ra tại đây.

Theo biên bản làm việc, lãnh đạo công ty Chí Hùng cam kết sau ngày 20-6, phía công ty sẽ có thông báo về việc hỗ trợ cho người lao động.

Còn trong tháng 7-8 phía công ty vẫn đang cố gắng tìm kiếm đơn hàng để không phải cắt giảm lao động. Đồng thời, phía công ty sẽ tính toán giải pháp cụ thể để hỗ trợ công nhân phù hợp với quy định của pháp luật.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cho biết, sự việc tại công ty Chí Hùng xảy ra từ ngày 26-5. Ban đầu là một nhóm nhỏ, sau đó lan rộng đến khoảng 7000 công nhân.

Nguyên nhân của sự việc này xuất phát từ việc công nhân nghe thông tin công ty không có đơn hàng từ tháng 7 và sẽ cho công nhân nghỉ việc không hưởng lương.

Theo thông báo của công ty Chí Hùng, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trong tháng 7-8 công ty không có đơn hàng nên sẽ tạm hoãn hợp đồng lao động với một số công nhân.

Tuy nhiên, do công ty chưa thông báo cụ thể về tình hình và chế độ hỗ trợ công nhân nên một số công nhân hiểu nhầm rồi đình công để đòi quyền lợi.

Cũng theo bà Hạnh, phía Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương đã gặp gỡ công nhân để giải thích. Đề nghị công nhân yên tâm sản xuất, không nên nghe kích động, dừng việc gây mất an ninh trật tự.

Đại diện công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, do số lượng lớn công nhân dừng việc khiến tình hình giao thông và an ninh trật tự phức tạp. Công an tỉnh phối hợp với lực lượng địa phương xuống hiện trường giữ gìn an ninh trật tự.

Đồng thời, tuyên truyền cho công nhân hiểu để mọi người không nghe theo sự kích động của kẻ xấu, tuyên truyền xuyên tạc gây mất an ninh trật tự.

Được biết, công ty Chí Hùng được thành lập vào năm 2000, với hơn 10.000 công nhân. Công ty này chuyên sản xuất các loại giày thể thao, giày đá banh các nhãn hiệu nổi tiếng.