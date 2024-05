Xác minh nguyên nhân vụ phà ra Cát Bà bị chìm 26/05/2024 21:34

Theo thông tin chính thức do Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đưa ra tối nay, 26-5, chiếc phà bị sự cố mang số hiệu HP 2735 và vụ việc xảy ra là tại bến phà Đồng Bài, huyện Cát Hải, lúc 11 giờ 30, sau khi chiếc phà này đưa khách từ đảo Cát Bà về đất liền.

Hư hỏng xảy ra ở khoang kín đầu mũi phà. Vì nguyên nhân nào đó chưa xác định được, khoang này bị bục nước, tràn vào và làm nửa đầu phà dần chìm xuống nước. Đến chiều nay, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực lai dắt chiếc phà ra khỏi khu vực bến Đồng Bài, di chuyển về nơi sửa chữa.

Phà ra Cát Bà bị nước tràn gây ngập khoang mũi phà. Ảnh: Ngọc Sơn

Công ty CP đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành tuyến vận tải hành khách, phương tiện giữa đất liền với đảo Cát Bà cho biết đã báo cáo sự việc với UBND Hải Phòng, UBND huyện Cát Hải nơi sự việc xảy ra, và cơ quan quản lý nhà nước là Sở GTVT, cùng các đơn vị liên quan.

Công ty khẳng định đã thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn về môi trường và phòng chống cháy nổ; rà soát kiểm tra các phà còn lại bảo đảm an toàn vận chuyển hành khách an toàn giữa Cát Bà và đất liền.

Như vậy, việc vận chuyển hành khách bằng phà ra Cát Bà và ngược lại vẫn được duy trì bảo đảm. Đối với phà HP 2735 gặp sự cố, Công ty đang tiến hành xác định nguyên nhân và xử lý sự cố để sớm đưa phương tiện vào hoạt động.

Mũi phà gác lên lối lên xuống của bến Đồng Bài nên không bị chìm sâu. Tàu lai đã đến neo giữ, triển khai cứu hộ. Ảnh: Ngọc Sơn

Đảo Cát Bà thuộc huyện Cát Hải, Hải Phòng, được kết nối giao thông với đất liền bằng phà. Điểm đưa đón bên đất liền có bến Gót cũ, hiện dừng hoạt động và bến Đồng Bài mới thay thế từ tháng 3 vừa qua; phía đảo Cát Bà là bến Cái Viềng.

Phương tiện vận chuyển tuyến đường thủy này gồm 4 phà to, 1 phà trung bình và 3 phà nhỏ. Phà vừa gặp sự cố là loại phà to nhất, 100 tấn.

Ngoài phà ra Cát Bà, khách có thể qua lại giữa đất liền với đảo bằng cáp treo nhưng với chi phí cao hơn.

Cát Bà đang bước vào mùa cao điểm du lịch hè. Dù vậy, sự cố với phà HP 2735 có thể sẽ không ảnh hưởng quá lớn nếu các phà khác được chuẩn bị kỹ lưỡng, an toàn để phục vụ du khách.