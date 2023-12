Xác minh tàu cổ hàng trăm năm tuổi xuất hiện ở bờ biển Hội An

(PLO)- 1 phần xác con tàu cổ bằng gỗ được nhận định có tuổi đời hàng trăm năm vừa lộ lên khỏi bờ biển phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam.

Ghi nhận của PV ngày 27-12, người dân TP Hội An (Quảng Nam) và các huyện lân cận đã tìm đến khu vực bờ biển Tân Thành (phường Cẩm An, TP Hội An) tò mò chiêm ngưỡng xác một con tàu cổ bằng gỗ vừa được phát hiện.

Con tàu nghi là tàu cổ bằng gỗ vừa được phát hiện tại bờ biển Hội An. Ảnh: TN

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã có mặt để túc trực bảo vệ hiện trường. Do thời tiết không thuận lợi, lực lượng chức năng chưa thể phát lộ toàn bộ con tàu này.

Từ những phần lộ lên khỏi mặt đất, cơ quan chức năng TP Hội An phỏng đoán xác con tàu cổ này có chiều dài khoảng 15m, rộng khoảng 3m.

Sống lâu năm ở khối phố Tân Thành, ông Nguyễn Văn Đông (60 tuổi) cho hay, vị trí xác con tàu cổ bằng gỗ vừa phát hiện trước đây là khu đất vườn của người dân. Do tình trạng sạt lở, xâm thực nhiều năm ăn sâu vào đất liền nên người dân di dời đi chỗ khác.

Vị trí xác con tàu được nghi là tàu cổ vừa xuất hiện nằm sát bờ biển. Ảnh: TN

Gần đây, bờ biển TP Hội An sạt lở kéo dài, có thể phần đất bị cuốn ra xa khiến con tàu cổ bị vùi lấp nay lộ lên mặt đất.

“Theo tôi và một số người lớn tuổi ở đây thì có thể xác tàu này là ghe bầu của dân buôn xưa. Đây là loại phương tiện di chuyển thuyền buồm, làm bằng gỗ mun đen, rất quý hiếm và có sức chịu bền cực cao”, ông Đông nhận định.

Theo ông Đông, chiếc tàu gỗ này có thể có tuổi đời hàng trăm năm.

Phần gỗ của con tàu lộ lên khỏi mặt đất. Ảnh: TN

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm An cho biết người dân phát hiện xác con tàu cổ vào khoảng 9 giờ ngày 26-12.

“Sau khi nhận tin, chính quyền xã đã cử lực lượng đến bảo vệ, giữ nguyên hiện trường. Đồng thời, xã đã báo cáo lãnh đạo TP cũng như các đơn vị kiểm tra, đánh giá cụ thể để có hướng xử lý”, ông Công nói.

Một lãnh đạo UBND TP Hội An nhận định, xác con tàu cổ bằng gỗ được phát hiện tại bờ biển khối phố Tân Thành là ghe bầu bị chìm ngày xưa. TP đang giao cho Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An nghiên cứu, khảo sát cụ thể để có phương án trục vớt.

Sáng nay, nhiều người dân tìm đến vị trí xác tàu được cho là tàu cổ vừa xuất hiện để xem. Ảnh: TN

“Loại ghe bầu là phương tiện thời xưa được dân buôn ở Hội An dùng chở gạo, cá và các nhu yếu phẩm khác đi bán khắp nơi. Loại ghe này có tuổi đời hàng trăm năm”, vị này nói.

THANH NHẬT