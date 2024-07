Xe của Bộ Công an xuất hiện tại nhà cựu Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận 04/07/2024 09:41

Sáng 4-7, rất nhiều xe của các tổ công tác thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và đại diện VKSND tối cao đã đồng loạt xuất hiện tại nhà riêng của một số cán bộ, nguyên cán bộ của tỉnh Bình Thuận.

Hai xe của Bộ Công an xuất hiện trước nhà riêng ông Nguyễn Ngọc, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Tại căn nhà trên đường Lâm Đình Trúc, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết có ít nhất 2 xe cảnh sát mang biển số xanh 80, gắn còi ưu tiên xuất hiện. Được biết đây là nhà riêng ông Nguyễn Ngọ, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Xe của Bộ Công an cũng xuất hiện trước nhà ông Lê Quang Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện đảo Phú Quý; nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận và nhà riêng của một chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận.

Nguồn tin của PLO cho biết, ông Nguyễn Ngọc; ông Lê Quang Vinh và một số cá nhân khác có liên quan trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Công an và VKS xuất hiện trước cửa nhà cựu Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, tháng 4-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can 6 trường hợp, bắt giam 5 bị can. Cơ quan điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 6 trường hợp khác là các cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận hiện đều đang chấp hành án phạt tù trong vụ án Tân Việt Phát 2.

Theo nguồn tin của PLO, có thêm ít nhất 3 cán bộ, nguyên cán bộ của tỉnh Bình Thuận liên quan trong vụ án này.