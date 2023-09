Xe điện chính hãng sẽ khó bị cháy hơn xe xăng?

(PLO)- Chỉ có 25 trong số 100.000 xe chạy hoàn toàn bằng điện có khả năng cháy, trong khi con số này của xe xăng là hơn 1.500 và xe hybrid là gần 3.500, theo nghiên cứu từ dữ liệu của Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB).

Tỉ lệ xe điện cháy cực thấp

Một nghiên cứu mới đây do AutoInsuranceEZ, một công ty bảo hiểm của Mỹ thực hiện dựa trên dữ liệu từ Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia (NTSB), Cục Thống kê Giao thông Vận tải (BTS) và dữ liệu thu hồi của chính phủ Mỹ cho thấy, xe có động cơ đốt trong có số vụ cháy cao hơn đáng kể so với xe chạy hoàn toàn bằng điện.

Theo đó, xe điện chạy pin chỉ có 0,025% khả năng bốc cháy, so với tỉ lệ 1,5% của xe động cơ đốt trong và 3,4% của xe hybrid. Nghiên cứu tiết lộ rằng xe chạy bằng xăng và dầu diesel gặp phải 1.530 vụ cháy trên 100.000 xe, trong khi chỉ có 25 trong số 100.000 xe chạy hoàn toàn bằng điện bốc cháy. Điều này đồng nghĩa, tỉ lệ cháy xe điện chỉ bằng 1/61 so với xe sử dụng xăng, dầu.

Tỉ lệ cháy của xe điện là rất nhỏ so với xe sử dụng xăng, dầu. (Nguồn: AutoInsuranceEZ)

Những số liệu thống kê này được củng cố thêm bởi Báo cáo tác động của Tesla năm 2020, trong đó nêu rõ cứ mỗi 205 triệu dặm di chuyển thì lại có một vụ cháy xe Tesla. Trong khi ấy, dữ liệu được thu thập ở Mỹ cho thấy chỉ 19 triệu dặm di chuyển bằng xe xăng/dầu đã có một vụ cháy.

Trong một cuộc phỏng vấn với Forbes hồi đầu năm nay, Richard Billyeald, CTO của Thatcham Research - Trung tâm nghiên cứu bảo hiểm ô tô xe máy hàng đầu ở Anh, cho rằng xe điện nhìn chung có nguy cơ cháy thấp hơn xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. “Điều này cũng được phản ánh trong thử nghiệm an toàn mà chúng tôi thực hiện ở Anh thay mặt cho Euro NCAP, trong đó mặc dù có tác động mạnh lên phía trước và đặc biệt là hai bên của xe, nơi ắc quy dễ bị tổn thương nhất, nhưng không có hiện tượng nhiệt nào xảy ra”.

Nhận định tương tự cũng được đưa ra tại Thụy Điển. Theo báo cáo của Cơ quan dự phòng dân sự Thụy Điển MSB, tính đến năm 2022, có gần 611.000 xe điện và xe hybrid lưu hành tại đây. Với trung bình 16 vụ cháy xe điện và xe hybrid mỗi năm, nguy cơ cháy là 1 trên 38.000. Trong khi với xe chạy bằng xăng/dầu, trung bình 3.384 vụ cháy mỗi năm trên tổng số 4,4 triệu phương tiện, tỷ lệ cháy là 1 trên 1.300.

Vì sao xe điện khó gây cháy hơn xe xăng?

Theo giới chuyên gia, có nhiều lý do giải thích tại sao xe điện ít có khả năng bắt lửa hơn. Trước hết là về cấu tạo. Ma sát giữa các bộ phận thường là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, dẫn đến quá nhiệt. Trong khi đó xe điện có ít bộ phận chuyển động hơn nhiều nên khả năng gây cháy ít hơn. Xe điện cũng không có chất lỏng dễ cháy như xăng và không có khí thải nóng để kích thích quá trình đốt cháy. Nếu không có hệ thống làm mát do bộ tản nhiệt cung cấp và chất làm mát liên tục lưu thông qua động cơ, xe chạy xăng sẽ quá nóng và có khả năng bốc cháy trong vòng vài phút.

Nguy cơ cháy xe điện là cực thấp - Ảnh: Engineproperty

Bộ phận quan trọng nhất trên xe điện là pin, thường bị nhầm tưởng là nguyên nhân gây cháy xe. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, công nghệ được sử dụng trong pin xe điện được thiết kế đặc biệt để đảm bảo an toàn. Không giống như xăng, bốc cháy ngay khi gặp tia lửa hoặc ngọn lửa, pin lithium-ion cần thời gian để đạt được nhiệt lượng cần thiết để đánh lửa. Trong khi ấy, hệ thống pin trên xe điện được bảo vệ bằng lớp kim loại dày để giảm thiểu nguy cơ. Hơn thế, pack pin trên xe điện là tập hợp của vô số module riêng rẽ, mỗi module đều có hệ thống “cầu chì” riêng để ngắt điện theo từng bộ phận, giúp giảm nguy cơ cháy nổ.

Các nhà sản xuất còn kết hợp các biện pháp an toàn bổ sung để ngăn ngừa hỏa hoạn. Pin được bao quanh bởi một tấm che làm mát chứa đầy chất làm mát bằng chất lỏng, ngăn ngừa quá nhiệt. Ngay cả khi chất làm mát bị hỏng, pin EV vẫn được sắp xếp thành cụm ngăn cách, hạn chế hư hỏng trong trường hợp gặp trục trặc.

Ngoài phần cứng, xe điện còn được đảm bảo an toàn nhờ phần mềm. Hệ thống quản lý pin BMS có nhiệm vụ phát hiện, ngăn ngừa sự cố rò rỉ nhiệt và đoản mạch. Ngoài ra, hệ thống quản lý nhiệt của pin (BTMS) đảm bảo rằng bộ pin luôn nằm trong phạm vi nhiệt độ an toàn, sử dụng các kỹ thuật như làm mát bằng không khí chủ động hoặc làm mát bằng chất lỏng. Hệ thống này kết hợp cùng các lỗ thông hơi để giải phóng khí sinh ra ở nhiệt độ cao, giảm sự tích tụ áp suất.

Mặc dù nguy cơ cháy xe điện là cực thấp so với các loại phương tiện dùng nhiên liệu khác, nhưng cũng như mọi thiết bị sử dụng điện, các chuyên gia khuyến cáo, điều quan trọng nhất là người dùng phải sử dụng đúng cách, tuân theo các hướng dẫn được khuyến nghị, đồng lựa chọn xe điện từ các nhà sản xuất uy tín trên thị trường. Hiện nay, công nghệ sản xuất xe điện cũng đang được cải tiến liên tục nhằm ngăn chặn các đám cháy có thể xảy ra.

TN