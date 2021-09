Bộ ly hợp bị lỗi

Có đến 90% sự cố liên quan đến việc xe ô tô không thể tăng tốc hoặc tăng tốc không hiệu quả đều bắt nguồn từ bộ phận ly hợp. Khi ly hợp không kết hợp chính xác cùng với bộ truyền động với động cơ sẽ làm cho xe gặp vấn đề về tăng tốc.



Bộ ly hợp bị lỗi là lý do phổ biến nhất cho các vấn đề tăng tốc của ô tô. Ảnh: Cartoq

Nguyên nhân của vấn đề này có thể là do bàn đạp ly hợp bị mòn hoặc thiếu dầu ly hơp. Đây là bộ phận rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp độ an toàn của xe. Vì vậy, mỗi khi ô tô khó tăng tốc hoặc giảm tốc, hãy đưa xe đi kiểm tra càng sớm càng tốt.

Các vấn đề liên quan đến ECU

Lỗi ở bộ điều khiển điện tử (ECU) cũng có thể là nguyên nhân khiến xe của bạn không tăng tốc khi nhấn chân ga. Ví dụ, trong trường hợp cảm biến máy tính có quá nhiều bụi bẩn, điều này khiến máy tính nhầm tưởng rằng xe đang tạo ra nhiều khói quá mức. Phản ứng lại điều này, ECU sẽ điều khiển động cơ giảm công suất từ từ, lâu dần gây nên hiện tượng khó tăng tốc.

ECU có thể đọc lỗi không chính xác nếu một hoặc nhiều cảm biến không hoạt động bình thường. Vì vậy, bạn phải bảo dưỡng xe thường xuyên để hạn chế hiện tượng này.

Bộ lọc nhiên liệu bẩn

Bộ lọc nhiên liệu có tác dụng loại bỏ các cặn bẩn của nhiên liệu trước khi đưa vào buồng đốt động cơ. Sau thời gian sử dụng, bộ lọc có thể bị bám bẩn khiến nhiên liệu không thể di chuyển tự do từ bình chứa đến động cơ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng xe không tăng tốc.

Hãy định kỳ vệ sinh bộ lọc hoặc thay thế bằng một bộ lọc mới để khắc phục vấn đề này.

Dây curoa bị lỗi



Lắp đặt dây curoa không đúng cách có thể là “thủ phạm” gây ra hiện tượng xe khó tăng tốc. Ảnh: Yourmechanic

Khi dây curoa bị mòn hoặc bị hỏng sẽ ảnh hưởng đến gia tốc của xe. Tuy nhiên, dây curoa mới được thay cũng có thể là thủ phạm khiến cho xe bị “hụt hơi”. Lý do có thể dây được đặt không chính xác hoặc bị lệch. Vì vậy, bạn nên chọn một thợ sữa chữa chuyên nghiệp vì việc lắp đặt không đúng cách sẽ dẫn đến việc tăng tốc tồi tệ hơn trước.

Tắc nghẽn ống chân không