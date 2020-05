Cách chăm sóc ô tô để không bị trượt đăng kiểm về khí thải

Tiêu chuẩn khí thải mới quy định giới hạn lớn nhất cho phép của các chất gây ô nhiễm CO, HC trong khí thải của động cơ cháy cưỡng bức và độ khói trong khí thải của động cơ cháy do nén được lắp trên xe đang lưu hành. Theo tiêu chuẩn mới, xe chạy xăng phải có nồng độ khí CO tối đa trong khí thải là 3,5% thể tích (trước đó là 4,5%). Xe dùng diesel động cơ bốn kỳ có giới hạn tối đa khí HC là 800 ppm (trước đó là 1.200 ppm).