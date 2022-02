Thời điểm nghỉ tết cũng là lúc nhiều chủ xe phải tự chăm sóc “xế yêu” của mình thay vì đưa ra garage ô tô như trước. Do đó, các chủ xe cũng cần tự trang bị cho mình những kinh nghiệm chăm sóc ô tô tại nhà để đảm bảo chiếc xe vẫn giữ được vẻ thẩm mỹ và độ an toàn để du xuân.



Các chủ xe có thể tự rửa xe ô tô tại nhà. Ảnh: PLO

Rửa xe và châm nước làm mát, nước rửa kính

Thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, nhiều gia đình sẽ di chuyển bằng xe cá nhân để về quê hoặc đi du lịch. Nên việc để chiếc xe luôn sạch sẽ là rất quan trọng. Việc rửa xe không chỉ giúp xe có vẻ ngoài sạch sẽ mà còn giúp bảo vệ lớp sơn xe tốt hơn. Nếu xe bị dính bẩn mà không được làm sạch ngay, vết bẩn bám cứng lâu ngày có thể khiến bạn khó phục hồi màu sơn xe nguyên thủy.

Bên cạnh đó, châm nước làm mát và nước rửa kính cũng đảm bảo cho xe hoạt động tốt hơn, đặc biệt khi đi trên những hành trình dài, xe cần được làm mát thường xuyên.

Kiểm tra, chăm sóc lốp xe

Lốp xe cần được chăm sóc để đảm bảo chiếc xe được di chuyển ổn định và an toàn. Các chuyên gia khuyên rằng việc chăm sóc lốp xe tại nhà như: kiểm tra hông lốp, van lốp, hoa lốp, áp suất, bề mặt lốp…

Việc sử dụng xe thường xuyên dễ khiến các chủ xe có nguy cơ gặp phiền toái về lốp xe do bị non hơi hay chao lắc do lệch bánh lái. Một bộ lốp “khỏe mạnh” không chỉ giúp lái xe an toàn hơn mà còn mang lại cảm giác thoải mái và êm ái hơn cho người sử dụng khi đi qua các cung đường khúc khuỷu hay gồ ghề. Chủ xe cũng đừng quên mang theo lốp dự phòng và học cách tự thay lốp.



Kiểm tra và chăm sóc lốp xe để đảm bảo an toàn. Ảnh: TN

Kiểm tra và chăm sóc ắc quy

Sau chuyến di chuyển đường dài, các chủ xe hãy kiểm tra xem có các vết rạn, nứt trên vỏ và nắp bình hay không, nếu các phần kết nối với đấu cực bị bám mạt trắng thì cần lau sạch, còn trong trường hợp mức dung dịch trong bình xuống quá thấp thì cần phải châm thêm nước tinh khiết…

Các thao tác này sẽ bảo đảm ắc quy hoạt động tốt, phòng tránh trường hợp bình rò điện hay phát ra tia lửa điện gây cháy nổ, ảnh hưởng đến chuyến đi của cả gia đình.

Chăm sóc và bảo dưỡng nội, ngoại thất

Kính lái của xe không sạch sẽ khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng, đặc biệt là với những chuyến đi dài. Ngoài ra, các vết bám hay rác, cặn, vụn bánh mì trong xe nếu không được làm sạch sẽ gây ra mùi hôi khó chịu. Do vậy, việc chăm sóc và bảo dưỡng nội ngoại thất cũng là một bước không thể bỏ qua. Chủ xe có thể thực hiện các bước như khử mùi khoang lạnh, đánh bóng da, vệ sinh kính…

Kiểm tra dầu nhớt

Sau khi di chuyển dài ngày, chủ xe cần kiểm tra mức độ dầu, nhớt và bổ sung khi cần thiết để đảm bảo xe được vận hành êm ái trong chuyến du xuân.

