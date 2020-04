Bảng lệ phí trước bạ mới, loạt ô tô giảm hơn 200 triệu đồng

Vào cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 452/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung "Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy". Theo đó, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 3-4-2020.

Trong đó, đối với ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi, bảng giá tính lệ phí trước bạ mới đã điều chỉnh bổ sung 154 kiểu loại ô tô của 33 thương hiệu xe, bao gồm 117 ô tô nhập khẩu và 37 mẫu ô tô lắp ráp trong nước.

Đáng chú ý trong quyết định mới, nhiều mẫu xe nhập khẩu được giảm phí trước bạ đáng kể so với quyết định cũ được ban hành năm 2019. Lấy ví dụ mẫu xe sang BMW X1 SDRIVE18I (JG11) có giá tính phí trước bạ mới chỉ 1,656 tỉ đồng, giảm mạnh so với mức giá 1,859 tỉ đồng trong Quyết định 618/QĐ-BTC trước đây. Hay như mẫu Audi Q7 45 TFSI QUATTRO (4MB0I1) có giá tính phí trước bạ mới chỉ gần 3,101 tỉ đồng, giảm hơn 200 triệu đồng so với mức giá cũ là 3,34 tỉ đồng.



Bộ Tài chính cũng bổ sung cách tính lệ phí trước bạ đối với 7 dòng xe VinFast. Ảnh: TN

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng bổ sung lệ phí trước bạ đối với các mẫu xe mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Mẫu xe nhận được sự chú ý lớn nhất trong bảng giá tính phí lần này có lẽ là mẫu ROLLS-ROYCE CULLINAN. Mẫu xe siêu sang 4 chỗ của hãng xe Anh có giá tính phí lên tới 38,154 tỉ đồng.

Cũng trong văn bản mới, Bộ Tài chính cũng bổ sung thêm giá tính phí trước bạ của 3 dòng xe VinFast với 7 phiên bản khác nhau. Cụ thể, mức lệ phí trước bạ thấp nhất đối với dòng xe VinFast Fadil là 414,9 triệu đồng, cao nhất đối với mẫu xe 7 chỗ Lux SA 2.0/X7B2ALAVN với giá 1,858 tỉ đồng.

Riêng về xe máy, quyết định lần này điều chỉnh giá tính phí của 76 dòng xe máy hai bánh nhập khẩu, 30 dòng xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước và 8 dòng xe máy hai bánh (điện) sản xuất, lắp ráp trong nước.