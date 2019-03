Xe bán tải đua nhau giảm giá trước thời điểm tăng phí trước bạ

Xe bán tải ngày càng được ưa chuộng không kém gì các dòng xe du lịch tại Việt Nam. Tuy nhiên, cũng ảnh hưởng từ Nghị định 20/2019/NĐ-CP về việc tăng lệ phí trước bạ đối với dòng xe bán tải, xe Pick up. Dẫn đến việc mua xe thời gian này càng trở nên sôi động hơn.

Từ ngày 10-04-2019, Nghị định 20 sẽ có hiệu lực. Nhiều chuyên gia kinh tế dự đoán rằng, sau thời gian này dòng xe bán tải sẽ không được nhiều người dùng quan tâm nữa, đơn giản vì giá xe cao lại thêm phí trước bạ cao hơn 3-4 lần mức bình thường. Các đại lý lo sợ điều này, nên quyết định giảm giá xe bán tải, Pick up.



For Raptor giảm giá tới 100 triệu đồng. Ảnh:TN

Trong đó, “Siêu bán tải” Ford Ranger Raptor 2018 chính thức trình làng trước công chúng tại triển lãm Bangkok Motor Show 2018, Thái Lan. Mặc dù thuộc dòng Ranger, Raptor thực sự là một mẫu xe hoàn toàn khác, sử dụng hệ khung gầm mới đi cùng hàng loạt các trang bị off-road chuyên nghiệp. Ford Ranger Raptor 2018 thừa hưởng đường nét thiết kế đầy góc cạnh cùng khả năng off-road khủng của “người anh em” Ford F-150.

Với giá 1.298 triệu đồng, nay For Raptor giảm xuống còn 1.198 triệu đồng.

Một dòng xe bán tải thuộc hãng Mitsubishi cũng giảm giá trong tháng 3 này. Mitsubishi 2019 có giá 730 triệu đồng cho phiên bản 4x2 và 819 triệu đồng cho phiên bản 4x4 AT, đã giảm khoảng 25 triệu đồng so với giá gốc bán ra ban đầu.



Mitsubishi Triton 2019 không được nhiều người dùng ưa chuộng. Ảnh:Internet.

Mitsubishi Triton 2019 ra mắt thị trường Việt Nam hồi cuối tháng 1. Mẫu xe Triton 2019 hấp dẫn nhờ những điểm lột xác và hoàn toàn mới mẻ ở thiết kế ngoại thất. Mẫu xe được trang bị vô-lăng bọc da tích hợp các nút bấm điều khiển, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và hệ thống giải trí với màn hình hiển thị 6,7 inch.



For Rangger thuộc top dòng xe bán chạy tại Việt Nam, nhưng chưa có chính sách giảm gía. Ảnh:TN

Tuy nhiên, hai dòng xe này không được người dùng quan tâm nhiều bằng các dòng bán tải khác như For Ranger. Trong tháng 2 vừa qua, For Ranger thuộc top danh sách dòng xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Mặc dù chờ đợi For Ranger giảm giá nhưng cho tời thởi điểm này vẫn chưa có chính sách gì.

For Ranger có giá từ 616 triệu đến 779 triệu đồng, tùy phiên bản.