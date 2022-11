Xe ôm giả danh công an TP.HCM lừa 1 phụ nữ ở Bình Dương 1,6 tỉ đồng

(PLO)- Người đàn ông hành nghề xe ôm mua trang phục công an rồi giả danh để đi lừa tiền phụ nữ.

Ngày 18-11, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đang tạm giữ Trần Quốc Lập (48 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lập hành nghề xe ôm tại Long An nhưng do công việc không ổn định nên đã lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội, sau đó đăng hình mặc đồng phục của lực lượng công an để lừa những phụ nữ nhẹ dạ.

Chị T (huyện Phú Giáo, Bình Dương) đã bị Lập lừa hơn 1,6 tỉ đồng.

Theo công an, tháng 4-2021, Lập lấy tên giả là Võ Tấn Tài làm quen với chị T. Để tạo lòng tin, Lập giới thiệu mình đang công tác tại Công an quận 8, TP.HCM với cấp hàm Thượng tá.

Khi nói chuyện qua mạng xã hội Lập đã gửi nhiều hình ảnh mặc trang phục công an, hình ảnh súng, còng số 8 cho chị T.

Sau một thời gian, chị T đã tin và phát sinh tình cảm với Lập. Biết chị T có nhiều tiền nên Lập dụ dỗ đưa tiền cho mình để mua đất dùm.

Tin tưởng, chị T đã đưa cho lập hơn 1,6 tỉ đồng để lập mua đất. Sau khi lấy được tiền, Lập đã cắt đứt liên lạc với nạn nhân và bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ được Lập.

Tại nơi ở của Lập, công an thu giữ nhiều trang phục công an, còng số 8 và số tiền Lập vừa chiếm đoạt được.

LÊ ÁNH