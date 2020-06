Hai mẫu xe hút khách CR-V, Xpander chuyển sang lắp ráp tại VN

Đón cơ hội giảm trước bạ, thay vì nhập nguyên chiếc từ Thái Lan, bản nâng cấp Honda CR-V 2020 sẽ được lắp ráp, sản xuất tại Việt Nam.

Giá bán của Honda CR-V 2020 chưa được công bố nhưng dự kiến có thể không dưới 1 tỉ đồng. Với việc đổi sang lắp ráp trong nước, CR-V 2020 sẽ được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong thời gian tới. Khi chuyển sang hình thúc lắp ráp tại Việt Nam, mua Honda CR-V 2020 sẽ giúp người mua xe tiết kiệm được 60-70 triệu đồng.



Honda CR-V hiện đang được nhập khẩu từ Thái Lan.

Tại Thái Lan, Honda CR-V bản nâng cấp được bổ sung sạc điện thoại không dây và cổng SUB tại bảng điều khiển trung tâm, cần số dạng nút bấm là điểm mới. Ngoài ra mẫu xe này trang bị đèn pha tự động điều chỉnh chùm sáng cao, hệ thống cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, chức năng hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng...

Mitsubishi Motors cũng cho biết hãng sẽ lắp ráp Xpander tại Việt Nam từ tháng 5 năm sau. Mức doanh số cao của mẫu MPV sau một năm có mặt trên thị trường là động lực giúp hãng quyết định thêm dây chuyền cho Xpander tại Việt Nam, ngoài Indonesia.



Mitsubishi Xpander sẽ chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam.



Hãng sẽ vẫn duy trì hai phiên bản AT và MT như hiện tại. Tuy vậy, chỉ có bản AT được lắp ráp, trong khi bản MT vẫn nhập khẩu. Nhà máy của hãng ở Bình Dương hiện có công suất khiêm tốn chỉ khoảng 10.000 xe/năm và đang lắp cả Outlander. Do đó nếu lắp cả hai phiên bản, có thể sẽ khó đáp ứng nhanh nguồn cung ra thị trường.

Hiện tại, Xpander đang được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản là MT và AT, giá bán lần lượt tương ứng 550 triệu - 620 triệu. Nếu lắp ráp tại Việt Nam, người mua sẽ tiết kiểm được hơn 30 triệu đồng phí trước bạ khi mua mẫu xe này.