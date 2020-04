Những lưu ý 'sống còn' để phòng cháy nổ ô tô trong mùa nóng

Vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao, cộng thêm những yếu tố dễ bắt cháy sẽ dẫn đến nguy cơ cao cháy nổ đối với ô tô của bạn. Vì thế, các bạn cần có những giải pháp kiểm tra, trang bị phòng chống cháy nổ ô tô.



Những việc cần làm ngay

Thứ nhất, bạn phải kiểm tra hệ thống điện để đảm bảo cáp điện luôn trong tình trạng ổn định và an toàn, tránh việc rò rỉ điện gây nên việc ô tô bốc cháy . Bạn cũng nên chú ý kỹ phần vỏ dây điện, do đây là phần dễ bị chuột cắn hoặc bị nứt do lão hóa. Do dây cao áp của hệ thống đánh lửa thường xuyên chịu nhiệt độ cao và điện áp cao, nên bạn phải chú ý kỹ càng chi tiết này.