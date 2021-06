Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Thaco Group tổ chức chiều 31-5 tại TP.HCM, tỷ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT cho biết năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh ô tô bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 nhưng Thaco Auto (thuộc Thaco Group ) đã nỗ lực vượt qua các thách thức và có nhiều sản phẩm mới cung cấp cho khách hàng, Doanh số bán hàng của Thaco Auto năm 2020 đạt hơn 92.700 xe, tăng 11% so với năm 2019.

Trong đó, Thaco Auto bán gần 35.800 xe Kia, hơn 28.000 xe Mazda, hơn 4.350 xe Peugeot, hơn 1.010 xe BMW, 151 xe MINI. Ngoài ra, Thaco bán hơn 22.850 xe tải. 549 xe bus và 436 mô tô và xe máy.



Nhiều mẫu xe của Thaco sản xuất, lắp ráp đều đắt khách (Trong hình: Mẫu xe Mazda CX-5 được sản xuất tại Nhà máy Thaco Mazda). Ảnh: QUANG HUY

Theo ông Dương, kế hoạch doanh số năm 2021, Thaco Auto đặt mục tiêu doanh số bán hàng hơn 118.700 xe, tăng 28% so với năm 2020.

Năm 2020, Thaco Auto đã xuất khẩu được 1.406 xe các loại, bao gồm 1.240 xe du lịch, 14 xe tải và 152 Sơ mi rơ moóc sang các thị trường lớn như Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản. Kế hoạch năm 2021, tập đoàn này sẽ xuất khẩu 1.456 xe các loạibao gồm 800 xe du lịch Kia sang Thái Lan, 15 xe Bus sang Thái Lan, Philipines, Hàn Quốc, 10 xe Tải và 631 Sơ mi rơ moóc sang Mỹ, Nhật Bản và 1.300 xe máy.

Tổng doanh thu năm 2020 của Thaco Auto đạt 55.784 tỉ đồng tăng 6% so với năm 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 3.686 tỉ đồng giảm 8%. Kế hoạch năm 2021 dự kiến doanh thu đạt 71.334 tỉ đồng, tăng 28% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế 5.266 tỉ đồng tăng 43% so với 2020.



Năm 2020, Thaco Auto đã xuất khẩu được 1.406 xe các loại. Ảnh: QUANG HUY.



Để đạt được kế hoạch đề ra, tỷ phú Trần Bá Dương cho biết Thaco Auto sẽ tăng khoản chi đầu tư năm 2021 với 3.450 tỉ đồng tăng 43% so với năm 2020. Trong đó, tập đoàn sẽ chi đầu tư cho sản xuất là 2.240 tỉ đồng và chi cho hệ thống bán lẻ là 1.210 tỉ đồng. Để đảm bảo nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh Thaco Auto dự kiến tăng vốn điều lệ từ 7.835 tỉ đồng lên 11.500 tỉ đồng trong năm 2021.