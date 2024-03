Xuất khẩu điện thoại và linh kiện tăng mạnh đầu năm

(PLO)- Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, so với tháng 12-2023, trị giá xuất khẩu hàng hóa tháng 1-2024 tăng chủ yếu do nhóm điện thoại và linh kiện tăng 50,4%, tương ứng tăng 1,87 tỉ USD.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 65,43 tỉ USD, tăng 7,5% so với tháng 12-2023. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 34,53 tỉ USD, tăng 9,7% (tương ứng tăng 3,07 tỉ USD); nhập khẩu đạt 30,9 tỉ USD, tăng 5,1% (tương ứng tăng 1,49 tỉ USD).

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1-2024 thặng dư 3,63 tỉ USD.

Thống kê cho thấy, xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong tháng 1-2024 đạt trị giá 5,58 tỉ USD, tăng 50,4% so với tháng 12-2023 và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Việt Nam đã xuất sang Mỹ 1,39 tỉ USD (tăng 112%), Trung Quốc 735 triệu USD (giảm 56,5%), Hàn Quốc 330 triệu USD (tăng 14,9%)… so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 1-2024 đạt 5,35 tỉ USD, giảm 6% so với tháng 12-2023 và tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 1-2024, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Hoa Kỳ đạt 1,79 tỉ USD, tăng 73,3%; Trung Quốc đạt 853 triệu USD, tăng 71,3%; Hồng Kông đạt 568 triệu USD, tăng 79,1%; Hàn Quốc đạt 540 triệu USD, tăng 53%... so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó không lâu, Foxconn đã công bố khoản đầu tư 300 triệu USD để mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm của Apple tại Việt Nam.

Theo báo cáo của SCMP, Foxconn hiện đang thuê một địa điểm mới nằm trong khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang) để mở rộng quy mô sản xuất. Công ty được cho là đã ký hợp đồng thuê một lô đất rộng khoảng 45 hecta với giá khoảng 62,5 triệu USD. Hợp đồng thuê sẽ kéo dài đến tháng 2 năm 2057.

Nhiều sản phẩm của Apple hiện đang được sản xuất tại Việt Nam, đơn cử như AirPods, Apple Watch và một số mẫu iPad. Apple cũng đang lên hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất MacBook Pro sang Việt Nam.

Trước đó, đại diện Bộ Công thương cũng cho biết Samsung đã chuyển dây chuyền sản xuất điện thoại của tập đoàn về Việt Nam và Ấn Độ. 60% sản lượng điện thoại thông minh của Samsung bán trên thế giới hiện đang được sản xuất tại Việt Nam.



Theo hãng phân tích Canalys, 5 thương hiệu smartphone dẫn đầu tại Việt Nam trong quý IV năm 2023 bao gồm Samsung (32%), Apple (21%), Xiaomi (18%), OPPO (16%) và realme (4%). Nhà phân tích Lê Xuân Chiew (Canalys), các thiết bị có giá dưới 299 USD tiếp tục chiếm phần lớn (82%) doanh số bán hàng ở Đông Nam Á trong quý 4 năm 2023.

