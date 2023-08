Xúc phạm người thi hành công vụ, Tổng giám đốc Bệnh viện FV bị phạt

(PLO)- Cơ quan chức năng TP Thủ Đức xác định ông Guillon Jean Marcel Guy Noel đã có lời nói, cử chỉ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.

Ông Guillon Jean Marcel Guy Noel (62 tuổi, quốc tịch nước ngoài), Tổng giám đốc Bệnh viện FV, đã bị cơ quan chức năng TP Thủ Đức, TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính năm triệu đồng vì có lời nói, cử chỉ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.

Cụ thể, cơ quan chức năng xác định ông Guillon Jean Marcel Guy Noel đã vi phạm quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Ông Guillon Jean Marcel Guy Noel là người vào khuya 2-12-2022 đã đạp cửa, đòi vào một căn nhà tại đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền để tìm người.



Tuy nhiên, thời điểm này, ông Hùng, bảo vệ toà nhà, giải thích không có người tên như ông cần tìm. Lúc này, ông Guillon la hét và có lời lẽ không tốt đối với ông Hùng.

Theo trình báo của ông Hùng, tiếp đó ông Guillon đã tấn công ông làm đứt nhiều khuy nút. “Ông ta dùng cánh tay táng mạnh vào gáy làm tôi choáng và chóng mặt, đứng không vững. Tiếp đó, ông ta kẹp cổ lôi về chốt bảo vệ tòa nhà tôi trực. Vị trí này không có camera. Ông ta bóp cổ và đánh tôi thêm 2 - 3 cái vào gáy…” - ông Hùng cho biết thêm.

Vụ việc sau đó được hàng xóm và chủ ngôi nhà đến can ngăn, Công an phường Thảo Điền cũng có mặt để ổn định tình hình. Tuy nhiên, ông Guillon tiếp tục lớn tiếng, được cho là có lời xúc phạm lực lượng công an nên bị đưa về trụ sở làm việc.

Đồng thời, Công an phường cũng mời tất cả những người liên quan về trụ sở, yêu cầu ghi tường trình lại vụ việc. Tại trụ sở, ông Guillon tiếp tục có lời lẽ xúc phạm, hành động quá khích đối với lực lượng công an khi được yêu cầu ghi lời khai.

Làm việc với công an, ông Guillon cho biết là do nhận được tin báo một người bạn đang bị nhồi máu cơ tim nhưng ông Guillon đã vô nhầm nhà, sau đó thì xảy ra vụ việc.

TỰ SANG