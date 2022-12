Thông tin mới vụ Tổng giám đốc Bệnh viện FV kẹp cổ bảo vệ ở Thủ Đức

(PLO)- Tại buổi làm việc với lực lượng công an từ chiều đến tối ngày 5-12, ông Guillon - Tổng giám đốc Bệnh viện FV thừa nhận có khống chế, lôi kéo bảo vệ và xúc phạm lực lượng công an.

Phía Bệnh viện FV cho biết ông Guillon Jean Marcel Guy Noel (62 tuổi, quốc tịch nước ngoài, Tổng giám đốc Bệnh viện FV) đã đến Công an phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM để làm việc trong khoảng thời gian từ chiều đến đêm ngày 5-12 nên ông chưa đến xin lỗi người bảo vệ tố ông đánh.

Cũng theo phía bệnh viện, trong hôm nay, ông Guillon sẽ đến hỏi thăm, xin lỗi ông Vũ Viết Hùng (57 tuổi, bảo vệ nhà 216/28 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức).

Trước đó, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 5-12, ông Guillon đã đến làm việc với Công an phường Thảo Điền theo giấy mời lần thứ 3 của lực lượng công an địa phương. Ông Guillon đến cùng một người phiên dịch.

Làm việc với công an, ông Guillon bước đầu thừa nhận có khống chế, lôi kéo trái ý muốn ông Vũ Viết Hùng (57 tuổi, quê Bình Dương, bảo vệ nhà 216/28 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) khi đi nhầm nhà, làm ông Hùng hoảng loạn.

Ông Guillon cũng thừa nhận việc có cử chỉ xúc phạm và đe dọa lực lượng công an tại trụ sở.

Riêng ông Hùng cũng đã có đơn gửi Công an TP.HCM và Công an TP Thủ Đức đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Guillon và bà Nguyễn Thị Lệ Thu (vợ ông Guillon).

Trong đơn, ông Hùng đề nghị truy cứu ông Guillon hành vi xâm nhập/đập phá cửa nhà bất hợp pháp trong tình trạng say xỉn, hành hung ông; có hành vi xúc phạm chửi bởi/chống đối lực lượng Công an Nhân Dân thi hành nhiệm vụ bảo vệ trị an xã hội, vu khống là ông dùng gậy gỗ đe dọa.

Đối với bà Thu, ông Hùng đề nghị công an xử lý hành vi đăng hai bài viết trên Facebook “Lệ Thu Guillon” nói về sự việc trên.

Trước đó, ngày 4-12, Đội an ninh Công an TP Thủ Đức cũng đã mời bà Thu lên làm việc về nội dung chồng bà là ông Guillion bị tố đánh một bảo vệ, xúc phạm lực lượng công an và nội dung mà bà đã viết trên mạng xã hội.

Như PLO đã thông tin, khuya 2-12 khi ông Hùng đang trực bảo vệ thì có hai người đàn ông ngoại quốc có dấu hiệu say xỉn đi ô tô tới.

Sau đó hai người này đạp vào cửa, đòi vào nhà nhưng ông Hùng giải thích không có người tên như hai ông cần tìm. Lúc này, ông Guillon la hét và có lời lẽ không tốt đối với ông Hùng.

Theo trình báo của ông Hùng, tiếp đó ông Guillon đã tấn công ông làm đứt nhiều khuy nút. “Ông ta dùng cánh tay táng mạnh vào gáy làm tôi choáng và chóng mặt, đứng không vững. Tiếp đó, ông ta kẹp cổ lôi về chốt bảo vệ tòa nhà tôi trực. Vị trí này không có camera. Ông ta bóp cổ và đánh tôi thêm 2 – 3 cái vào gáy…”. Ông Hùng trình báo thêm.

Vụ việc sau đó được hàng xóm và chủ ngôi nhà đến can ngăn, công an phường Thảo Điền cũng có mặt để ổn định tình hình. Tuy nhiên, ông Guillon tiếp tục lớn tiếng, được cho là có lời xúc phạm lực lượng công an nên công an đưa về trụ sở làm việc.

Đồng thời Công an phường cũng mời tất cả những người liên quan về trụ sở, yêu cầu ghi tường trình lại vụ việc. Tại trụ sở, ông Guillon tiếp tục có lời lẽ xúc phạm, hành động quá khích đối với lực lượng công an khi công an yêu cầu ghi lời khai.

Làm việc với công an, cả bà Thu và ông Guillon đều cho biết là do nhận được tin báo một người bạn đang bị nhồi máu cơ tim nhưng ông Guillon đã vô nhầm nhà, sau đó thì xảy ra vụ việc.

Trao đổi với PLO, bà Thu xác nhận có vụ việc xảy ra và bà đã lên làm việc với công an theo sự triệu tập. Bà Thu cũng nói, tại hiện trường và tại trụ sở công an riêng cá nhân bà không có lời lẽ xúc phạm lực lượng công an.

"Đối với thông tin tôi viết trên trang cá nhân thì tôi chỉ tường trình lại vụ việc tôi chứng kiến. Tôi đã ẩn thông tin trên theo đề nghị của cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra"- bà Thu nói thêm.

Ông Guillon cũng thông tin trong thông cáo báo chí là thời điểm xảy ra vụ việc ông chỉ muốn cứu người, ông cũng thừa nhận rằng có thể đã phản ứng thái quá với nhân viên bảo vệ vì nghĩ rằng bảo vệ ngăn cản, không cho ông vào nhà cứu người bạn đang hấp hối.

"Tôi có tác động đến cơ thể và có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe ông ấy, tôi xin lỗi và tôi sẽ đưa ông ấy đến bệnh viện FV để theo dõi, chăm sóc nếu ông ấy đồng ý"- ông Guillon nói thêm.

TỰ SANG