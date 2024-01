Xung đột Israel-Hamas 13-1: Israel phá hủy hơn 700 bệ phóng rocket Hamas, đạt thỏa thuận cấp thuốc cho con tin

Xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang trong ngày 12-1.

Theo thông báo mới nhất của Cơ quan Y tế Gaza, xung đột Israel-Hamas khiến hơn 23.700 người thiệt mạng và hơn 60.000 người bị thương.

Israel phá hủy hơn 700 bệ phóng rocket của Hamas

. Ông Raed Bassal – người phát ngôn Cơ quan Phòng vệ Dân sự Palestine tại Gaza – cho biết lực lượng Israel tiếp tục hoạt động trên khắp TP Gaza (miền bắc Gaza) trong ngày 12-1. Ngoài ra, ông Bassal nói pháo binh của Israel nhắm vào nhà ở dân sự.

Xe tăng Israel gần khu vực tiếp giáp Dải Gaza (Palestine). Ảnh: AFP

Ông Bassal cho hay khu phố Al-Sabra của TP Gaza bị ảnh hưởng nặng nề và "một số người bị thương" trong khu vực đã được đưa đến bệnh viện.

“Các đội Phòng vệ Dân sự đã đến những khu vực này từ sáng bất chấp khó khăn trong khu vực. Phía Israel tấn công các mục tiêu rất bạo lực và trên phạm vi rộng” – ông nói.

Trong thông báo hôm 12-1, Lực lượng Phòng vệ Israel khẳng định họ không cố ý nhắm vào dân thường.

. Ngày 12-1, còi báo động rocket vang lên ở Ashdod và các khu vực của Israel gần vùng tiếp giáp với Dải Gaza.

Theo tờ The Times of Israel, rocket được bắn từ Dải Gaza. Hiện chưa có thông tin về thương vong do vụ tấn công gây ra.

. Ngày 12-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết kể từ khi bắt đầu hoạt động đổ bộ vào Gaza, Lực lượng Không quân Israel và binh lính hoạt động tại Gaza đã phá hủy hơn 700 bệ phóng rocket của Hamas.

Phía Israel cho biết lực lượng mặt đất đã thu giữ hàng trăm quả rocket, bao gồm đạn tầm xa.

Trong những tuần gần đây, tỉ lệ rocket được bắn từ Gaza giảm đáng kể. Các quan chức Israel cho rằng nguyên nhân là do Israel đã kiểm soát mặt đất tại Gaza, các lực lượng Israel chiếm được các kho tên lửa và bãi phóng tên lửa của Hamas.

. Ngày 12-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã giết chết hàng chục thành viên Hamas trong các hoạt động tấn công ở TP Khan Younis (miền nam Gaza) và TP Maghazi (miền trung Gaza).

Tại Maghazi, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Sư đoàn 36 đã giết chết khoảng 20 thành viên Hamas, trong đó có một chỉ huy lực lượng Nukhba tinh nhuệ của nhóm này.

Tại Khan Younis, Sư đoàn 98 không kích vào tòa nhà được Hamas sử dụng, giết chết 7 thành viên Hamas.

Cũng tại Khan Younis, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết quân của Lữ đoàn Đặc công đã giết chết 3 thành viên Hamas.

Israel không kích đáp trả Hezbollah

Ngày 12-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã không kích vào các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon nhằm đáp trả các cuộc tấn công trước đó của nhóm này vào lãnh thổ Israel.

Máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công Hezbollah ở Labbouneh, Ramyah và Ayta ash-Shab (Lebanon), bao gồm nhiều cơ sở hạ tầng được cho là của Hezbollah.

Phía Israel cũng cho biết đã pháo kích vào các khu vực Hezbollah đặt bệ phóng tên lửa.

. Trong ngày, Hezbollah đã bắn một số tên lửa vào miền bắc Israel. Hezbollah tuyên bố nhắm vào các cơ sở của Lực lượng Phòng vệ Israel ở Menara, Yiftah, Malkia và Zar’it.

Israel đạt được thỏa thuận cung cấp thuốc cho các con tin

Ngày 12-1, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Giám đốc cơ quan tình báo Mossad của nước này – ông David Barnea đã đạt được thỏa thuận với Qatar về việc cung cấp thuốc cho các con tin bị Hamas giam giữ ở Gaza.

Theo thông báo, thuốc sẽ được giao “trong vài ngày tới”.

The Times of Israel dẫn lời một quan chức Israel cho biết danh sách thuốc cho con tin sẽ bao gồm những loại thuốc được cho là "có thể cứu mạng" và thuốc cho những người mắc bệnh mãn tính, bệnh tim, huyết áp cao và hen suyễn.

Gia đình của các con tin bị Hamas giam giữ họp báo bên ngoài Bảo tàng Nghệ thuật Tel Aviv (Israel) vào ngày 7-1. Ảnh: FLASH90

Sau thông báo, gia đình các con tin Israel kêu gọi chính phủ nước này cung cấp bằng chứng cho thấy người thân của họ đang nhận được những loại thuốc cần thiết.

Theo đài CNN, Qatar đóng vai trò quan trọng trong việc làm trung gian cho thỏa thuận giữa Hamas và Israel vào tháng 11-2023. Theo thỏa thuận khi ấy, hai bên đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 1 tuần. Thực hiện thỏa thuận, Hamas cũng đã thả hơn 100 con tin, trong khi phía Israel thả hàng trăm người Palestine bị nước này giam giữ.

Tháng 12-2023, ông Barnea đã gặp Thủ tướng Qatar – ông Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani để thảo luận về việc nối lại thỏa thuận thả con tin, nhưng các cuộc đàm phán dường như không đạt được kết quả.

Viện trợ vào bắc Gaza “ngày càng phức tạp”

Ngày 12-1, Văn phòng Điều phối Các vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết Israel liên tục chặn các đoàn xe nhân đạo vào phía bắc Gaza. Điều này khiến việc vận chuyển nhiên liệu cần thiết và các viện trợ khác đến các bệnh viện ở bắc Gaza ngày càng khó khăn.

Dòng người sơ tán từ miền bắc Gaza xuống miền nam Gaza hồi tháng 11-2023. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Ông Andrea De Domenico – người đứng đầu văn phòng OCHA tại Gaza – cho biết: “Các hoạt động [viện trợ] ở miền bắc Gaza ngày càng phức tạp hơn”.

Ông Domenico cho hay để vào được Gaza, các đoàn viện trợ phải có sự phối hợp chi tiết với mạng lưới các trạm kiểm soát. Tuy nhiên, “phía Israel đã từ chối một cách có hệ thống hoặc gần như có hệ thống” và không cho họ đi qua.

Kể từ khi ra lệnh cho dân thường ở bắc Gaza sơ tán về nam Gaza, phía Israel đã hạn chế nghiêm ngặt số lượng viện trợ nhân đạo cho khu vực bắc Gaza. Phía Israel cho biết họ lo ngại rằng những người ở lại có thể là thành viên Hamas.

Tuy nhiên, các cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết hàng trăm ngàn dân thường vẫn còn ở bắc Gaza và rất cần được hỗ trợ.

Bà Lucia Elmi – đại diện đặc biệt Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Gaza – cũng thừa nhận “chúng tôi không thể nhận đủ viện trợ”.

“Quá trình kiểm tra vẫn còn chậm và không thể đoán trước, đồng thời một số tài liệu chúng tôi rất cần vẫn bị hạn chế mà không có lý do chính đáng” – bà Elmi nói.

Xung đột Israel-Hamas 12-1: Israel vẫn 'chiến đấu toàn diện'; Thương vong dân thường ở Gaza đã hơn 83.000 (PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục leo thang trong bối cảnh thương vong dân thường ở Dải Gaza hơn 83.000 người; Anh và Mỹ lên kế hoạch tấn công Houthis.

KHOA ĐIỀM