Xung đột Israel-Hamas 13-11: Israel bắt hàng chục chiến binh Hamas về thẩm vấn; bệnh viện ở Gaza tiếp tục bị không kích, phải ngừng hoạt động

Xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) ngày qua vẫn căng thẳng bất chấp các nỗ lực ngoại giao từ cộng đồng quốc tế.

Israel bắt 20 chiến binh Hamas để thẩm vấn

. Ngày 12-11, Cơ quan tình báo nội địa Israel (Shin Bet) và Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết nước này đã bắt khoảng 20 chiến binh Hamas “ở trung tâm Dải Gaza” để đưa về Israel thẩm vấn, theo tờ The Times of Israel.

“Việc thẩm vấn các đặc vụ khủng bố nhằm thu thập thông tin tình báo cập nhật từ mặt đất và hỗ trợ việc tiếp tục hoạt động trên mặt đất cũng như các nỗ lực chiến đấu của Israel” - theo tuyên bố của Shin Bet.

Binh sĩ Israel ở biên giới Israel-Gaza ngày 12-11. Ảnh: AP

. Trả lời phóng vấn đài CNN ngày 12-11, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu lần nữa khẳng định cuộc chiến của Israel chống lại Hamas là phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Đó là cuộc chiến của văn minh chống lại sự man rợ. Israel đang chiến đấu theo luật pháp quốc tế. Lực lượng Israel đang thực hiện một công việc đúng đắn là cố gắng giảm thiểu thương vong cho dân thường” - ông Netanyahu, kêu gọi cộng đồng quốc tế không được ủng hộ tinh thần cho “cái ác”.

Bệnh viện ở Gaza tiếp tục bị không kích

Ngày 12-11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố rằng bệnh viện Shifa (TP Gaza) “không còn hoạt động như một bệnh viện nữa”.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mô tả tình hình ở bệnh viện Shifa là “thảm khốc và nguy hiểm”, cho biết thêm rằng các bác sĩ đang làm việc mà không có điện, nước trong bối cảnh “số lượng bệnh nhân nguy kịch tăng lên đáng kể”.

Ông Tedros kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Trong khi đó, Hamas báo cáo rằng 12 người đã thiệt mạng (gồm 5 trẻ sơ sinh) ở bệnh viện Shifa do cơ sở này thiếu nhiên liệu trong bối cảnh giao tranh dữ dội giữa Israel và Hamas.

Israel nói rằng một trung tâm chỉ huy chính của Hamas nằm ngay dưới bệnh viện Shifa và lực lượng Israel đã tiếp cận bệnh viện nhưng cam kết cung cấp một tuyến đường sơ tán an toàn cho dân thường.

Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng Israel đã cung cấp cho bệnh viện 300 lít nhiên liệu nhưng Hamas đã ngăn cản nhân viên bệnh viện tiếp nhận số nhiên liệu này.

Hamas bác bỏ cáo buộc của Israel, lưu ý rằng lực lượng Hamas không nằm trong cơ cấu ra quyết định của bệnh viện.

“Số lượng 300 lít không đủ để vận hành máy phát điện của bệnh viện trong hơn 30 phút” - tuyên bố của Hamas nói thêm.

Giám đốc bệnh viện Shifa - ông Mohammad Abu Salmiya cũng cho rằng những tuyên bố của Israel là “dối trá”.

Tại bệnh viện Al-Quds - bệnh viện lớn thứ hai ở Gaza, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết bệnh viện này đã ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu và bị bắn phá.

“Bệnh viện đã phải tự chống đỡ trước sự bắn phá liên tục của Israel, gây ra rủi ro nghiêm trọng cho nhân viên y tế, bệnh nhân và thường dân” - theo tuyên bố của Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine.

Trước tình hình này, ngày 12-11, các cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) ra tuyên bố chung kêu gọi hành động quốc tế khẩn cấp để chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các bệnh viện ở Gaza.

“Các cuộc tấn công vào các cơ sở y tế và dân thường là không thể chấp nhận được và vi phạm luật và công ước nhân đạo và nhân quyền quốc tế. Việc này không thể được tha thứ. Quyền tìm kiếm sự hỗ trợ y tế, đặc biệt là trong thời điểm khủng hoảng, không thể bị từ chối” - theo tuyên bố của các cơ quan LHQ.

Tuyên bố cho rằng các cơ sở y tế phải là nơi trú ẩn an toàn và cần có hành động quốc tế quyết đoán để đảm bảo lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, ngăn ngừa thiệt hại thêm về nhân mạng và bảo tồn hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Gaza.

Israel thề khôi phục an ninh ở phía bắc, cảnh báo Hezbollah sẽ phải trả giá

Khói bốc lên trên bầu trời Lebanon ngày 12-11. Ảnh: AP

Ngày 12-11, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari nói rằng Israel sẽ “thay đổi tình hình an ninh ở phía bắc” trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và phong trào vũ trang Hezbollah (Lebanon) vẫn căng thẳng ở biên giới Israel-Lebanon, tờ The Times of Israel đưa tin.

“Chúng tôi sẽ giúp người dân Israel ở phía bắc cảm thấy an toàn khi trở về nhà” - ông Hagari nói, cảnh báo Hezbollah và chính phủ Lebanon sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào từ Lebanon vào Israel.

Israel ngày qua xác nhận các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon sau khi một người Israel bị thương do trúng rocket gần biên giới Israel-Lebanon.

Israel cũng báo cáo hàng chục vụ phóng rocket và bắn súng cối của Hezbollah vào Israel trong ngày 12-11, cho biết các vụ tấn công làm 7 binh sĩ Israel bị thương.

Hezbollah nhận trách nhiệm về vụ phóng rocket và cho biết nhóm đã bắn vào một nhóm binh sĩ Israel đang lắp đặt “các thiết bị nghe lén và do thám” gần biên giới.

Tiếp nối các nỗ lực ngoại giao

Ngày 12-11, Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amir-Abdollahian cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shukri về khả năng Ai Cập mở vĩnh viễn cửa khẩu Rafa (giữa Ai Cập và Dải Gaza) để cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza, theo kênh Al Jazeera.

“Tôi đã nói với ông Sameh Shukri rằng đây là giai đoạn thử nghiệm và hy vọng ​​Ai Cập sẽ mở cửa khẩu Rafah để gửi nước, thuốc men, thực phẩm và nhiên liệu đến Gaza” - ông Amir-Abdollahian viết trên X (trước đây Twitter).

Lời kêu gọi của ông Amir-Abdollahian được đưa ra trong bối cảnh Ai Cập gần đây đã mở cửa khẩu Rafah cho người nước ngoài và người bị thương rời Gaza. Chỉ trong ngày 12-11, đã có 800 người nước ngoài rời khỏi Gaza qua cửa khẩu Rafah.

Người dân xuất trình giấy tờ thông hành tại cửa khẩu Rafah (biên giới Gaza-Ai Cập) ngày 12-11. Ảnh: AFP

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Tiểu vương Qatar - ông Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani để thảo luận về tình hình xung đột Israel-Hamas.

Hai nhà lãnh đạo “đã xem xét những diễn biến mới nhất về tình hình ở Gaza và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine” - theo tuyên bố của Văn phòng Tiểu vương Qatar.

“Tiểu vương nhấn mạnh với Tổng thống Biden về sự cần thiết của lệnh ngừng bắn ngay lập tức, ngừng đổ máu, bảo vệ dân thường ở Gaza và mở cửa vĩnh viễn cửa khẩu Rafah để đảm bảo luồng hàng cứu trợ và viện trợ” - tuyên bố cho biết thêm.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày qua cũng đã điện đàm với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani để bàn cách sơ tán người bị thương nặng ra khỏi Gaza và giải cứu con tin.

Tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Qatar cho biết hai bên cũng thảo luận về tăng cường viện trợ nhân đạo cho dân thường Gaza và những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.

THẢO VY