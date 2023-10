Trong ngày 19-10, tình hình xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và thậm chí còn có nguy cơ lan rộng hơn khi nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon tấn công đồn quân sự Israel và Israel trả đũa.

Lãnh đạo Palestine họp khẩn, Israel nói cuộc chiến còn dài

. Ban lãnh đạo Palestine họp khẩn vào ngày 18-10 nhằm bàn cách đối phó sự gây hấn của Israel sau vụ bệnh viện Al-Ahli ở Dải Gaza bị trúng không kích, hãng thông tấn Palestine WAFA cho hay.

Cuộc họp do Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas chủ trì. Ban lãnh đạo Palestine nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn việc di tản người Palestine khỏi Dải Gaza và đảm bảo quyền hợp pháp của người dân Palestine trong việc tự vệ theo luật quốc tế.

Lãnh đạo Palestine quyết tâm hợp tác với tất cả các bên liên quan để cung cấp vật tư cứu trợ y tế, thực phẩm, nước và điện cho các khu vực ở Dải Gaza.

Người dân ở TP Khan Younis, phía nam Gaza bị thương do pháo kích ngày 18-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Về phía Israel, ngày 18-10, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel – ông Herzi Halevi cảnh báo về một cuộc xung đột kéo dài với Hamas, theo đài CNN.

Trong chuyến thăm căn cứ không quân Tel Nof, ông Halevi nói rằng cuộc xung đột với Hamas sẽ không kết thúc sớm. Ông Halevi khẳng định ngay cả khi Israel phải mở rộng chiến dịch trong trường hợp có đối thủ khác nhúng tay vào, Israel sẽ biết cách xoay sở ra sao.

Hezbollah tấn công đồn quân sự Israel, Israel trả đũa

. Sáng 19-10 (giờ địa phương), Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết lực lượng này đang tấn công các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon, theo CNN.

Một nhóm phóng viên CNN ở miền nam Lebanon cho biết họ nghe thấy tiếng nổ vào khoảng thời gian này.

Trước đó 1 ngày, Hezbollah cho biết nhóm đã tấn công vào một số đồn quân sự của Israel dọc biên giới Israel-Lebanon bằng tên lửa dẫn đường, súng máy và súng cối 57 mm.

Nhóm Hezbollah cho biết đã tấn công 1 xe tăng của Israel ở el-Raheb, 1 trạm quan sát ở Manara và các đồn quân sự ở 4 khu vực khác và gây thương vong cho lực lượng Israel.

Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an về Israel - Hamas

. Ngày 18-10, Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc không thể thông qua dự thảo nghị quyết về cuộc xung đột Israel-Hamas, do Mỹ phủ quyết, theo tờ The New York Times.

Brazil, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của HĐBA trong tháng này, đưa ra dự thảo nghị quyết kêu gọi tạm dừng giao tranh giữa Israel và Hamas, tiếp cận nhân đạo, bảo vệ dân thường ở Gaza, đồng thời yêu cầu thả ngay lập tức các con tin Israel và lên án cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào Israel.

Nghị quyết được Pháp, Trung Quốc, cùng với 10 thành viên không thường trực của HĐBA thông qua. Hai thành viên thường trực khác là Nga và Anh đã bỏ phiếu trắng và Mỹ bỏ phiếu phủ quyết.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - bà Linda Thomas-Greenfield nói rằng dự thảo nghị quyết này nếu được thông qua có thể cản trở những nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bà cũng cho biết Mỹ “thất vọng vì dự thảo nghị quyết này không nhắc đến quyền tự vệ của Israel”.

Ông Biden: 20 xe tải chở hàng nhân đạo từ Ai Cập sẽ đến Gaza

. Trong chuyến công du Israel ngày 18-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố gói viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu USD cho người dân Dải Gaza và Bờ Tây thông qua các đối tác tin cậy, bao gồm các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Tổng thống Biden cho biết người đồng cấp Ai Cập - ông Abdel Fattah Al Sisi đồng ý mở các cổng ở cửa khẩu Rafah - nơi các xe tải chở hàng viện trợ đến Gaza đang chờ sẵn, theo tờ The Wall Street Journal.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Tel Aviv (Israel) vào ngày 18-10. ẢNH: MIRIAM ALSTER/REUTERS

Ông Biden nói rằng có 20 xe tải hỗ trợ nhân đạo tới Gaza sẽ được phép đi qua cửa khẩu này nhưng không cho biết thời gian cụ thể.

20 xe tải đầu tiên được đi tới Gaza chỉ đáp ứng khoảng 1/8 nhu cầu cần thiết mà các nhân viên cứu trợ ước tính với 1,7 triệu người hiện đang tập trung ở phía nam Dải Gaza.

Các quan chức Ai Cập xác nhận thỏa thuận nói trên nhưng cho biết vẫn chưa có cơ chế nào để chuyển viện trợ qua biên giới, đồng thời lưu ý rằng cửa khẩu Rafah đã bị hư hại trong một cuộc không kích của Israel và cần được sửa chữa.

Mỹ: Israel không phải thủ phạm trong vụ nổ bệnh viện Gaza

. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - bà Adrienne Watson cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ nổ bệnh viện Al-Ahli ở Dải Gaza để củng cố cho nhận định của Mỹ rằng Israel không gây ra vụ việc, theo CNN.

Theo bà Watson, Mỹ phân tích các thông tin có sẵn, bao gồm thông tin tình báo, hoạt động của tên lửa, video, hình ảnh trên các nguồn mở để đi tới nhận định rằng Israel không gây ra vụ nổ.

Thông tin tình báo cho thấy bản thân các chiến binh Palestine ở Gaza cũng tin rằng vụ nổ là do một vụ phóng tên lửa hoặc phóng tên lửa thất bại của nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad.

Thủ tướng Anh sẽ đến Israel

. Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ đến Israel vào sáng 19-10. Đây sẽ là điểm dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du Trung Đông kéo dài 2 ngày, Phố Downing (tên gọi của Văn phòng Thủ tướng Anh) thông báo ngày 18-10.

Thông báo cho biết ông Sunak sẽ gặp Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu và Tổng thống Israel- ông Isaac Herzog và sau đó ông Sunak sẽ đến một số thủ đô khác trong khu vực.

Trong các cuộc gặp, ông Sunak sẽ gửi lời chia buồn về sự mất mát của Israel cũng như thúc giục Israel mở hành lang nhân đạo.

ĐỨC HIỀN