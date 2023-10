Xung đột Israel-Hamas 21-10: Israel nói về 3 giai đoạn cuộc chiến; Lebanon kêu gọi Israel ngừng giao tranh với Hezbollah

Trong ngày 20-10, tình hình xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang.

Bộ Y tế Palestine cho biết tính từ ngày 7-10, xung đột Israel - Hamas đã khiến 3.866 người Palestine thiệt mạng và 13.793 người bị thương. Trong khi đó, Israel nói rằng theo thống kê mới nhất, số người Israel thiệt mạng là hơn 1.403 người và khoảng 4.929 người bị thương.

Israel nói về “các giai đoạn tiếp theo” của cuộc chiến

Ngày 20-10, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari cho biết Israel đang chuẩn bị cho “các giai đoạn tiếp theo” trong cuộc chiến với nhóm Hamas, theo đài CNN.

Theo người phát ngôn, ưu tiên hàng đầu của Israel là đòi lại tất cả con tin và xác định vị trí những người mất tích “bằng mọi cách có thể, bao gồm: dân sự, tình báo và quân sự”.

“Chúng tôi cũng đang tiếp tục cuộc chiến chống lại Hamas và chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến” - ông Hagari nói.

Binh sĩ Israel tuần tra ở vùng Nir Oz (Israel), gần biên giới với Dải Gaza hôm 19-10. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 20-10 nói rằng cuộc chiến của Israel với Hamas sẽ được chia thành 3 giai đoạn.

Cụ thể, theo ông Gallant, giai đoạn đầu tiên là “một chiến dịch quân sự bằng hỏa lực và sau đó sẽ áp dụng chiến thuật để ám sát các đặc vụ và phá hoại cơ sở hạ tầng” của Hamas.

Giai đoạn 2 giao tranh sẽ bớt căng thẳng hơn và giai đoạn cuối của cuộc xung đột sẽ bao gồm “việc tạo ra một chế độ an ninh mới ở Dải Gaza, loại bỏ trách nhiệm của Israel đối với cuộc sống ở Dải Gaza và tạo ra một thực tế an ninh mới cho người dân Israel”.

Phát ngôn của ông Gallant được đưa ra một ngày sau khi ông tuyên bố với Lực lượng phòng vệ Israel rằng họ sẽ sớm nhìn thấy Gaza “từ bên trong”.

Ngày qua, Lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã tấn công hơn 100 mục tiêu trong các cuộc không kích qua đêm trên khắp Dải Gaza và đã phá hủy các đường hầm, kho đạn dược và hàng chục trụ sở tác chiến của nhóm Hamas.

Lebanon kêu gọi Israel ngừng bắn với Hezbollah trong 48 giờ

Ngày 20-10, Ngoại trưởng Lebanon - ông Abdallah Bou Habib đã yêu cầu Israel tuyên bố ngừng bắn trong 48 giờ, CNN đưa tin.

Ông Habib nói rằng Lebanon rất lo lắng chiến tranh có thể lan rộng ra khu vực.

“Thực sự chúng tôi không muốn chiến tranh. Chính phủ không muốn chiến tranh. Chúng tôi đang đối thoại với nhiều nhóm khác nhau. Nhưng không thể kiểm soát được vì tất cả phụ thuộc vào những gì đã xảy ra ở Gaza” - theo ông Habib.

Lời kêu gọi của vị bộ trưởng được đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon đã kéo dài 2 tuần liên tiếp.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tá Peter Lerner cho rằng Lebanon phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì xảy ra từ lãnh thổ Lebanon.

“Lebanon là một quốc gia có chủ quyền. Họ có quyền kiểm soát biên giới của mình. Họ có trách nhiệm đảm bảo rằng những kẻ khủng bố như Hezbollah không tiến hành các cuộc tấn công chống lại Israel” - ông Lerner nhấn mạnh.

Đáp lại, ông Habib cho rằng Israel đang “làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn”.

“Hãy kêu gọi ngừng bắn và xem điều gì sẽ xảy ra thay vì đe dọa” - ông Habib kêu gọi Israel.

Với câu hỏi rằng liệu chính phủ Lebanon có quyền kiểm soát nhóm Hezbollah hay không, ông Habib nói: “Người dân ở khu vực có mối quan hệ với nhau, về mặt chính trị và thậm chí cả về huyết thống. Vì vậy, chúng tôi không thể ngăn cản họ thực hiện một số hành động trả thù nếu thực sự tình hình ở Gaza sẽ trở nên tồi tệ hơn bây giờ”.

“Họ (Hezbollah) không muốn chiến tranh. Nhưng ý tôi là, bạn không thể kiểm soát việc này vì tất cả phụ thuộc vào những gì xảy ra ở Gaza, vào cuộc tấn công của Israel vào Gaza” - vị ngoại trưởng nói thêm.

Ông Biden tìm kiếm viện trợ hơn 105 tỉ USD cho Ukraine, Israel,...

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp tại Phòng Nội các ở Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 20-10. Ảnh: BLOOMBERG

Ngày 20-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu quốc hội Mỹ duyệt gói tài trợ bổ sung cho an ninh quốc gia trị giá hơn 105 tỉ USD để tài trợ cho Ukraine, Israel cùng các ưu tiên quan trọng khác của Mỹ, theo CNN.

Gói an ninh bao hơn 61 tỉ USD viện trợ an ninh cho Ukraine, 14,3 tỉ USD cho Israel, 13,6 tỉ USD để giải quyết an ninh ở biên giới Mỹ-Mexico, còn lại là dành cho các mối quan tâm của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trước đó cùng ngày, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran - Thiếu tướng Mohammad Bagheri đã cảnh báo Mỹ về hậu quả của việc gửi vũ khí tới Israel, theo hãng tin Tasnim.

“Sự hỗ trợ rộng rãi của Mỹ bao gồm việc gửi vũ khí và đạn dược cho Chủ nghĩa phục quốc Do Thái được coi là sự tham gia của chính phủ Mỹ vào tội ác của chế độ này. Động thái sẽ làm phức tạp thêm tình hình ở Gaza” - ông Bagheri nói.

Ông Bagheri cũng đề nghị các bên “hành động nghiêm túc” để ngăn chặn tội ác chiến tranh và kêu gọi viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza.

