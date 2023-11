(PLO)- Xung đột Israel-Hamas bước vào ngày ngừng bắn đầu tiên sau 7 tuần giao tranh; nhiều tù nhân, con tin được trả tự do nhưng Israel cho rằng thời gian sắp tới “sẽ rất phức tạp”.

Ngày 24-11, ngày đầu tiên trong 4 ngày ngừng bắn của xung đột Israel-Hamas, chứng kiến nhiều diễn biến tích cực: Nhiều con tin, tù nhân được trả tự do, số lượng lớn viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Những con tin, tù nhân đầu tiên trở về nhà

Trong ngày 24-11, 24 con tin bị phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) bắt giữ cùng 39 tù nhân Palestine ở Israel được trả tự do theo thoả thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas. Đây là những tín hiệu tích cực sau 7 tuần giao tranh trong xung đột Israel-Hamas, theo đài CNN.

Cụ thể, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết Hamas ngày qua thả 13 con tin quốc tịch Israel, 10 con tin Thái Lan và 1 con tin Philippines.

Video Hamas bàn giao con tin mà nhóm này bắt giữ cho Hội Chữ thập đỏ quốc tế tại Dải Gaza vào ngày 24-11. Nguồn: SKY NEWS

Ông Hagari nói rằng các con tin đã về tới Israel và hoàn thành việc kiểm tra y tế ban đầu. Tất cả con tin đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Israel cũng cho biết đã nhận được danh sách các con tin dự kiến ​​sẽ được Hamas thả vào ngày 25-11.

Người dân Israel vui mừng khi trực thăng chở con tin bị Hamas bắt sang Dải Gaza trở về Israel ngày 24-11. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, Cơ quan phụ trách nhà tù Israel thông báo 39 tù nhân Palestine đã được thả tự như một phần của thỏa thuận trao đổi con tin.

Xe tải chở tù nhân Palestine được thả ra khỏi nhà tù quân sự Ofer của Israel gần Jerusalem vào ngày 24-11. Ảnh: AP

Người đứng đầu Cơ quan phụ trách nhà tù Israel - bà Katy Perry nói: “Tối nay (24-11), chúng tôi đã kết thúc ngày đầu tiên trong nhiệm vụ đưa các con tin về nhà. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để hỗ trợ nỗ lực này”.

Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận các tù nhân Palestine đã được thả và trở về Bờ Tây.

Trước khi Israel thả các tù nhân Palestine, ​​đã có các cuộc đụng độ giữa lực lượng Israel và hàng chục người Palestine tại Bờ Tây, CNN đưa tin.

Những người Palestine (trong đó có thân nhân các tù nhân sắp được thả) đã ném đá về phía Lực lượng phòng vệ Israel khiến lực lượng này sử dụng hơi cay để đáp trả.

Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết một thiếu niên 16 tuổi và một cậu bé 12 tuổi bị thương sau vụ việc.

Israel, Hamas nói gì về lệnh ngừng bắn?

. Sau khi các con tin được trả tự do, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cam kết chính quyền của ông sẽ giải cứu tất cả con tin và hoàn thành mục tiêu của Israel trong xung đột Israel-Hamas, theo tờ The Times of Israel.

“Chúng tôi cam kết tất cả con tin sẽ được trả tự do. Việc giải cứu con tin là một trong những mục tiêu của cuộc chiến và chúng tôi cam kết đạt được tất cả mục tiêu” - ông Netanyahu nhấn mạnh.

Người phát ngôn Hagari của Lực lượng Phòng vệ Israel cảnh báo rằng việc thực hiện thỏa thuận thả con tin sẽ rất phức tạp và “sẽ không có gì là kết thúc”.

“Những ngày phía trước sẽ rất phức tạp, không có gì là kết thúc cho đến khi nó thực sự kết thúc. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng” - ông Hagari nói.

Người phát ngôn cũng cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel “đã triển khai dọc theo ranh giới ngừng chiến ở Dải Gaza” và các chỉ huy đã thông báo cho binh sĩ về cách thức hoạt động trong thời gian ngừng bắn.

“Trong những ngày tạm dừng giao tranh, lực lượng Israel sẽ hoàn tất việc chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo của xung đột Israel-Hamas” - ông Hagari nói thêm.

Trả lời câu hỏi về khả năng các quan chức cấp cao của Hamas rời khỏi Dải Gaza trong thời gian ngừng bắn, ông Hagari nói: “Chúng tôi đang theo dõi mọi diễn biến cần thiết bao gồm các quan chức cấp cao của Hamas, ở Gaza và bất cứ nơi nào trên thế giới”.

Trước khi hai bên ngừng bắn theo thoả thuận, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant cảnh báo rằng hoạt động quân sự của Israel trong xung đột Israel-Hamas sẽ tiếp tục “mạnh mẽ” sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc.

. Về phía Hamas, lãnh đạo chính trị của nhóm - ông Ismail Haniyeh nói rằng Hamas cam kết tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, miễn là Israel cũng làm như vậy, theo kênh Al Jazeera.

“Hamas sẽ theo đuổi nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào Gaza, hoàn thành việc trao đổi tù nhân, chấm dứt sự phong tỏa của Israel đối với Dải Gaza và Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Hamas cũng sẽ tạo điều kiện cho người dân Palestine nhận ra quyền tự quyết, quyền dân tộc hợp pháp của họ đối với một quốc gia Palestine độc lập có Jerusalem là thủ đô” - ông Haniyeh nói.

Viện trợ nhân đạo vào Gaza nhiều nhất kể từ đầu xung đột Israel-Hamas

Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza qua cửa khẩu biên giới Rafah (giáp với Ai Cập) ngày 24-11. Ảnh: AP

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết 137 xe tải chở hàng viện trợ đã vào Gaza trong ngày 24-11, đánh dấu số lượng xe viện trợ lớn nhất vào Gaza kể từ đầu xung đột Israel-Hamas, theo CNN.

Ngoài ra, OCHA cho biết thêm rằng 129.000 lít nhiên liệu và 4 xe tải chở khí đốt cũng được chuyển đến Gaza, 21 bệnh nhân nguy kịch cũng được sơ tán khỏi phía bắc Gaza trong ngày qua.

“Hàng trăm nghìn người đã được hỗ trợ thực phẩm, nước uống, vật tư y tế và các mặt hàng nhân đạo thiết yếu khác. Các nhóm nhân đạo của Liên Hợp Quốc và các đối tác sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động nhân đạo để đáp ứng nhu cầu của người dân trên khắp Gaza trong những ngày tới” - theo tuyên bố của OCHA.

Ông Biden: Việc thả con tin chỉ là sự khởi đầu

Ngày 24-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu sau khi thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên trong xung đột Israel-Hamas có hiệu lực, nói rằng “đây chỉ là sự khởi đầu”, theo tờ The Guardian.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về ngày ngừng bắn đầu tiên giữa Israel-Hamas tại bang Massachusetts (Mỹ) ngày 24-11. Ảnh: AFP

Theo ông Biden, lệnh ngừng bắn là kết quả của rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự tham gia của nhiều người, trong nhiều tuần.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông và các nhóm của ông đã làm việc “suốt ngày đêm” để đảm bảo việc thả các con tin kể từ những ngày đầu tiên của xung đột Israel-Hamas.

“Đây mới chỉ là sự khởi đầu nhưng cho đến nay mọi việc đã diễn ra tốt đẹp” - ông Biden nói.

Tổng thống Biden cho rằng Hamas “thực hiện cuộc tấn công khủng bố này vì họ không sợ gì hơn ngoài việc người Israel và người Palestine sống cạnh nhau trong hòa bình”.

“Khi nhìn về tương lai, chúng ta phải chấm dứt chu kỳ bạo lực này ở Trung Đông. Chúng ta cần đổi mới quyết tâm theo đuổi giải pháp hai nhà nước này, nơi một ngày nào đó người Israel và người Palestine có thể sống cạnh nhau với mức độ tự do và phẩm giá bình đẳng” - ông Biden nói.

Ông Biden cũng lưu ý rằng Hamas sẽ không làm “bất cứ điều gì đúng đắn” mà chỉ hành động theo cách đáp trả lại các áp lực từ bên ngoài.

THẢO VY