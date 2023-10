Trong ngày 28-10, tình hình xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) vẫn chưa hạ nhiệt. Theo số liệu mới nhất, cơ quan quản lý y tế Dải Gaza cho biết tính từ ngày 7-10, xung đột đã khiến hơn 8.000 người trong khu vực bị thương.

Ông Netanyahu: Giai đoạn thứ hai của cuộc xung đột đã bắt đầu

Ngày 28-10, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết giai đoạn thứ hai của cuộc xung đột Israel-Hamas đã bắt đầu. Ông Netanyahu nói mục tiêu của giai đoạn này là tiêu diệt Hamas, giải cứu các con tin, theo tờ The Times of Israel.

“Những người lính anh hùng của chúng ta có một mục tiêu, đó là tiêu diệt kẻ thù này và đảm bảo sự tồn tại của đất nước chúng ta” - ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo hôm 28-10. Ảnh: AFP

Về vấn đề con tin, ông Netanyahu xác nhận ông đã nói chuyện với gia đình các con tin bị Hamas bắt. Trong cuộc gặp, ông đã hứa rằng ông sẽ đưa các con tin về nhà bằng mọi cách.

Thủ tướng Israel cũng cho rằng cuộc xung đột này có thể sẽ kéo dài.

“Cuộc chiến ở Dải Gaza sẽ còn kéo dài. Đây là cuộc chiến giành độc lập lần thứ hai của chúng ta. Chúng ta sẽ cứu đất nước của mình”, theo ông Netanyahu.

Palestine kêu gọi Liên đoàn Ả Rập tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn

Ngày 28-10, Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas đã kêu gọi lãnh đạo các nước Ả Rập triệu tập một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Liên đoàn Ả Rập, để thảo luận về tình hình xung đột tại Dải Gaza, theo hãng thông tấn Wafa của Palestine.

“Israel đã đáp lại nghị quyết của Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 27-10 bằng cách tiến hành nhiều vụ ném bom và tàn phá hơn” - ông Abbas nói.

Ông Abbas kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nhà lãnh đạo Ả Rập có hành động giúp chấm dứt tình trạng xung đột. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc đưa viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Israel tấn công hơn 150 đường hầm và hầm trú ẩn ở Dải Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công miền bắc Dải Gaza từ tối 27 đến sáng 28-10. Theo đó, lực lượng Israel đã tấn công hơn 150 đường hầm và hầm trú ẩn của Hamas, theo tờ The Times of Israel.

Chiều 28-10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant cho biết cuộc chiến đã "bước sang một giai đoạn mới". Ông Gallant nhấn mạnh lực lượng bộ binh đã tăng cường các hoạt động bên trong Dải Gaza.

Xe tăng và quân đội của Israel gần khu vực tiếp giáp Dải Gaza. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Gallant cho biết từ tối 27-10 đến sáng 28-10, “mặt đất ở Dải Gaza rung chuyển. Chúng tôi tấn công trên mặt đất và trong lòng đất, tấn công những thành viên Hamas ở mọi cấp độ, ở mọi nơi”. Ông cũng cho hay cuộc chiến sẽ tiếp tục “cho đến khi có thông báo mới”.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari cũng xác nhận lực lượng bộ binh của Israel đang ở bên trong Dải Gaza.

Hamas nêu điều kiện để thả các con tin

Trả lời đài RT, ông Basem Naim - thành viên văn phòng chính trị của Hamas - cho biết lực lượng này sẽ không thả các con nếu phía Israel còn ném bom Dải Gaza.

Ông Naim cho biết Hamas sẵn sàng thả tất cả con tin khi “khả thi, kể cả từ góc độ an ninh”. Ông không nêu chi tiết các điều kiện cụ thể để thả con tin.

Ông Naim cho hay các chiến binh "đã cố gắng hết sức" để giữ cho các con tin sống sót. Ông xác nhận khoảng 50 con tin có thể đã thiệt mạng do các cuộc oanh tạc của Israel. “Họ đã ném bom hàng nghìn ngôi nhà mà không có cảnh báo trước” - ông Naim nói.

Israel điều máy bay chiến đấu tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã tấn công các mục tiêu thuộc nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon trong đêm 27 và sáng 28-10. Cuộc tấn công được xem là đòn trả đũa sau khi của nhóm vũ trang Hezbollah bắn rocket về phía lãnh thổ Israel vào ngày 27-10.

“Hôm 27-10, Hezbollah đã cố gắng phóng tên lửa về phía lãnh thổ Israel. Tên lửa rơi ở Syria. Để đáp trả, từ tối 27 đến sáng 28-10, một máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah ở Lebanon”, tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel cho hay.

Trong một thông báo khác, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã sử dụng máy bay không người lái tấn công một “nhóm khủng bố” ở Lebanon vào ngày 28-10, sau khi “nhóm khủng bố” đó cố gắng phóng tên lửa chống tăng về phía Israel.

“Cách đây không lâu, một nhóm khủng bố đã cố gắng phóng tên lửa chống tăng từ phía Lebanon về phía bắc Israel. Một máy bay không người lái của Israel đã tấn công lại nhóm này” - Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết.

Israel tiếp tục kêu gọi người dân ở phía bắc Dải Gaza sơ tán

Ngày 28-10, phía Israel đã nhắc lại lời kêu gọi người dân ở phía bắc Dải Gaza sơ tán, theo đài CNN.

Trong một video được đăng trên X (tên gọi mới của Twitter), người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari cho biết: "Đây là lời khuyên quân sự khẩn cấp từ Lực lượng Phòng vệ Israel. Vì sự an toàn trước mắt của các bạn, chúng tôi kêu gọi tất cả người dân ở phía bắc Dải Gaza và TP Gaza tạm thời sơ tán về phía nam”.

Trong video, ông Hagari cũng đề cập kế hoạch của lực lượng Israel nhằm tấn công Hamas.

Trẻ em Palestine ngồi trên chiếc xe chở đầy đồ gia dụng ở một trại tị nạn phía nam Dải Gaza. Ảnh: AFP

“Chiến dịch sắp tới của Lực lượng Phòng vệ Israel là nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa từ Hamas. Đối với người dân ở phía bắc Dải Gaza và TP Gaza, cánh cửa của các bạn đang đóng lại. Hãy di chuyển về phía nam. Đây không phải là một biện pháp phòng ngừa đơn thuần mà là một lời kêu gọi khẩn cấp” - ông Hagari nói.

WHO: Dải Gaza trải qua đêm “tối tăm và sợ hãi”

Ngày 28-10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các nhân viên y tế, bệnh nhân và thường dân ở Dải Gaza đã trải qua một đêm “tối tăm và sợ hãi”, do mất điện và mất liên lạc trên toàn khu vực, theo CNN.

“Trong một đêm Dải Gaza bị bắn phá dữ dội và bị tấn công trên bộ, các nhân viên y tế, bệnh nhân và dân thường đã sống trong cảnh bị mất điện và bị liên lạc hoàn toàn” - WHO viết trên X.

Theo WHO, các bệnh viện trên khắp Gaza đang hoạt động ở công suất tối đa khi vừa điều trị cho các bệnh nhân, vừa “che chắn cho hàng nghìn thường dân”. Do đó, các bệnh viện này không thể tiếp nhận bệnh nhân mới.

“Mỗi giờ có đều có thêm người bị thương. Nhưng xe cứu thương không thể tiếp cận những người này do mất liên lạc. Các nhà xác đã đầy. Hơn một nửa số người chết là phụ nữ và trẻ em”, WHO cho biết.

WHO cũng nhắc lại lời kêu gọi “ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức”. Tổ chức này cũng kêu gọi mở hành lang nhân đạo an toàn để đảm bảo cho “vật tư y tế, nhiên liệu, nước và thực phẩm vô cùng cần thiết vào Dải Gaza”.

“WHO kêu gọi lòng nhân đạo ở tất cả mọi người để chấm dứt giao tranh ngay bây giờ, phù hợp với nghị quyết của LHQ được thông qua vào ngày 27-10. Theo đó, WHO kêu gọi ngừng bắn nhân đạo, trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả thường dân bị bắt”, thông báo của WHO viết.

KHOA ĐIỀM