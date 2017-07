1 phụ nữ 38 tuổi điều hành đường dây mua bán xe gian

Ngày 20-7, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán xe gian do Bùi Thị Thương (38 tuổi, quê Long An) cầm đầu.



Theo cảnh sát, người này không trực tiếp mua bán mà thuê em chồng là Phan Văn Trí (36 tuổi) và Phạm Thị Hồng (24 tuổi, quê Tây Ninh) đứng ra giao dịch.

Cụ thể, khi được kiếm được chiếc xe gian nào hoặc có khách đến bán xe thì Thương sẽ hẹn gặp tại bãi xe thuộc khu lưu trú công nhân ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức.



Thương (đầu tiên, bên trái) điều hành đường dây buôn bán xe gian. Ảnh H. Tâm.

Sau khi giao dịch thành công, Thương giao lại cho Hồng coi giữ. Hồng nhận “hoa hồng” từ người bán xe là 200/chiếc đồng thời Thương sẽ trả thêm cho người này thêm tiền giữ xe.

Thương giao cho đàn em là Võ Minh Tài (20 tuổi) và Huỳnh Thị Thùy Trang (19 tuổi) đến bãi giữ xe để chạy xe về Long An giao lại cho 1 người tên Ron (quốc tịch Campuchia) với tiền công là 600 ngàn/chiếc. Mỗi chiếc xe bán lại, Thương lời khoảng 2-4 triệu đồng.

Ngoài ra, Thương còn thuê thêm Lê Hoàng Vương và Quách Văn Bé với vai trò tương tự, trả công 300 ngàn/chiếc.



Tang vật bị công an phát hiện. Ảnh H. Tâm.

Qua truy xét, sáng 16-7, trinh sát ập vào bãi xe bắt quả tang Trí, Thương, Hồng khi đang giao dịch tại bãi xe. Chiều cùng ngày, công an tiếp tục bắt giữ các đối tượng còn lại là Vương, Tài, Bé và Trang.



Trong lúc ập đến, cảnh sát phát hiện thêm Phạm Văn Ngọc và Quân (chưa xác định được lai lịch) mang xe đến bán cho đường dây nói trên. Tuy nhiên Quân đã chạy thoát.

Cảnh sát xác định, mỗi ngày đường dây của Thương tiêu thụ hàng chục chiếc xe gian.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.