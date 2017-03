2 “nữ quái” chuyên đột nhập nhà thờ để trộm cắp

Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ chuyển kết luật điều tra sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lâm Thị Dư (34 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Kim Hoa (48 tuổi, ngụ phường 13, quận 6, TP Hồ Chí Minh) về tội danh trộm cắp tài sản.

Theo kết luận điều tra, tháng 6/2012, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ nhận được thông tin về một nhóm tội phạm chuyên đột nhập vào các cơ sở tôn giáo để trộm cắp tài sản. Trong quá trình điều tra, các trinh sát phát hiện trong tháng 6 và 7/2012, Dư và Hoa thường thuê xe ô tô từ TP Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ. Sau khi xuống Cần Thơ, Dư và Hoa đến các nhà thờ giả làm con chiên hành lễ, làm từ thiện, tham quan. Mục đích của bọn chúng là thăm dò nơi cất giữ tài sản, quy luật sinh hoạt, lấy trộm chìa khóa của các linh mục làm chìa khóa gỉa rồi lợi dụng sơ hở, đột nhập trộm cắp tài sản của các linh mục.

Sau khi có đầy đủ chứng cứ, Phòng PC45 Công an TP Cần Thơ đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Dư và Hoa tại TP Hồ Chí Minh. Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ tại nhà Dư gần 185 triệu đồng tiền mặt cùng 4 biên nhận cho vay với số tiền 550 triệu đồng.

Đến nay, Phòng PC45 đã làm rõ Dư và Hoa thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tại nhà thờ. Cụ thể, tại nhà thờ An Thạnh (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) 2 đối tượng trên trộm được 2 lượng vàng SJC; 2.100 USD và 6 triệu đồng tiền mặt. Tại nhà thờ An Hòa (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) trộm được 1 dây chuyền 5 chỉ vàng 24K; 1 chiếc lắc đeo tay 5 chỉ vàng 24K; 700 USD và 21 triệu đồng tiền mặt.

Tại nhà thờ Phaolo (phường An Cư, quận Ninh Kiều) trộm được 6 lượng vàng SJC; 1.000 euro; 400 USD và khoảng 200 triệu đồng tiền mặt; tại nhà thờ Vinh Phát (thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) lấy trộm được 20 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, Dư và Hoa còn khai nhận, đã từng đến nhiều nhà thờ khác tại tỉnh An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long… nhưng không thực hiện được hành vi gây án.

Được biết, Dư là bị can trong vụ trộm cắp tài sản ở nhà thờ Đồng Xoài (Bình Phước), đang bị Cơ quan CSĐT Công an Bình Phước áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”, do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.





Theo V.Đức (CAND)