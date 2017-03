45 con bạc cá độ bóng đá trong quán cà phê ở TP.HCM

Ngày 18-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao 45 người cùng tang vật cho công an quận 4 để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.



Trước đó, khoảng 22 giờ 20 ngày 15-10, Đội 5, Phòng PC45 phối hợp với Công an quận 4 ập vào một quán cà phê trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4 phát hiện hàng chục con bạc đang say mê sát phạt nhau với hình thức cá độ bóng đá ăn tiền qua mạng Internet. Công an lập biên bản tạm giữ 45 người, tịch thu trên 33 triệu đồng; lập biên bản tạm giữ 28 xe máy.

Công an xác định, cầm đầu đường dây là Nguyễn Thương Hân (31 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Lưu Thành Tâm (29 tuổi, ngụ quận 4).

Theo đó, Nguyễn Thương Hân lấy tài khoản mạng của người tên Giang gồm 1.000 điểm (tương đương số tiền 30 triệu đồng; 1 điểm ăn 30.000 đồng) để tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược bóng đá qua mạng Internet ăn tiền từ đầu năm 2016 đến nay.

Hằng ngày, khi các con bạc tham gia cá cược, Hân nhận cược và nhớ mặt chứ không ghi sổ và ghi phơi, sau đó nhập hết số tiền con bạc tham gia đặt cược lên mạng để hưởng tiền chênh lệch từ 2% đến 5% số tiền con bạc đặt cược. Để phục vụ cho việc nhận tiền đặt cược, Hân thuê Phạm Quách Trường (32 tuổi, ngụ phường 1, quận 4) phụ giúp.

Cùng thủ đoạn, Lưu Thành Tâm cũng lấy tài khoản mạng từ người tên Tý gồm 1.500 điểm (tương đương 30 triệu đồng; 1 điểm ăn 20.000 đồng) tổ chức cho các con bạc cá cược tại cùng quán cà phê nói trên. Tâm đã hoạt động từ tháng 12-2015 đến nay. Tâm cũng thuê thêm Trần Thiên (29 tuổi, ngụ phường 2, quận 4), đến quán phụ giúp Tâm trong việc nhận tiền và nhớ mặt các con bạc đặt cược để chung chi với tiền công 100.000 đồng/ngày. Riêng người tên Tý mỗi tuần cho Tâm số tiền từ 1,5 đến 2 triệu đồng.

Riêng Nguyễn Thành Sơn (37 tuổi, ngụ quận 4 là chủ quán cà phê) đã đồng ý cho Hân và Tâm tổ chức cá độ nhằm thu hút khách. Mỗi tháng Tâm chia cho Sơn 500.000 đồng.

Đến ngày 15-10, Hân và Tâm đang tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá thì bị trinh sát Phòng PC45 bắt quả tang. Riêng Sơn không có mặt tại quán mà giao cho cháu quản lý và phục vụ.