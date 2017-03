63 tuổi vẫn mang súng tự chế đi bán heroin

Ngày 1-7, Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã khởi tố vụ án, bàn giao Lô Văn Diễn (63 tuổi, trú bản Na Phì, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) cho cơ quan Công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra, khởi tố bị can.



Nghi can Lô Văn Diễn bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Khoảng 12 giờ trưa 30-6, Diễn mang theo súng tự chế và con dao phòng thân để đi bán heroin ở khu vực rừng bản Na Phí (xã Mường Noọc, huyện Quế Phong) thì bị lực lượng Đồn biên phòng Tri Lễ phối hợp với Công an huyện Quế Phong mật phục, bắt quả tang.

Do bị bắt bất ngờ nên Diễn không kịp dùng hung khí để chống trả. Tang vật thu giữ 20 g heroin, một khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải và một con dao nhọn.



Bước đầu, Diễn khai nhận số ma túy trên được một người Lào tên Dênh đưa sang Việt Nam nhờ Diễn bán để chia nhau tiền.

Hiện Cơ quan công an huyện Quế Phong cùng Đồn Biên phòng Tri Lễ đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.