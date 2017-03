Án mạng đêm mùng 3 Tết

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng công an đã bắt được đối tượng giết người.



Lê Văn Đài

KHUẤY ĐỘNG LÀNG QUÊ

Gia đình ông Nguyễn Văn Phước (trú thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đến giờ vẫn chưa nguôi nỗi đau khi đứa con trai Nguyễn Văn Khánh (17 tuổi) bị giết hại bởi người bạn thân cùng làng.

Đêm 25-1-2012 (mùng 3 Tết Nhâm Thìn), Khánh cùng thanh niên trong làng đến nhà anh Thái ở cùng thôn để ăn nhậu, vui Tết. Khoảng 23 giờ, khi Khánh đang say sưa ca hát cùng mọi người thì được một người kêu ra đường để... hỏi chuyện. Sau một hồi cãi cọ, cả hai lao vào hỗn chiến. Khánh bị người kia đâm một nhát vào ngực, ngã xuống đường. Nhóm bạn của Khánh nghe tiếng la liền chạy ra thì thấy Khánh nằm bất động, người đứng gần đó là Lê Văn Đài (16 tuổi, trú thôn Tùng Luật), bạn thân của Khánh.

Đài nói rằng Khánh bị nhóm người ở xã Vĩnh Quang đánh và bảo mọi người đi tìm kẻ gây án. Sau đó, Đài nhiệt tình cùng mọi người đưa Khánh đi cấp cứu, tận tình ở lại chăm sóc bạn. Khánh bị đâm trúng tim, được phẫu thuật kịp thời nên nhanh chóng tỉnh lại. Do đêm trước trời tối và quá say, Khánh không nhớ chuyện gì liền quay sang hỏi Đài: “Mi có biết đứa mô đâm tau không?”. Đài im lặng. Nhưng chỉ ba giờ sau, do vết thương quá nặng, Khánh đã không qua khỏi. Lúc hấp hối, Khánh nhờ Đài giúp mình chăm sóc cha mẹ. Khánh ra đi vẫn không biết ai đã dùng dao kết liễu cuộc đời mình.



Cha mẹ Khánh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau về cái chết của con

VẠCH TRẦN TỘI PHẠM

Vụ việc gây chấn động tại huyện Vĩnh Linh. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an huyện Vĩnh Linh, Công an xã Vĩnh Giang khẩn trương vào cuộc. Qua các biện pháp nghiệp vụ cùng với những tin tức từ người dân, thông tin về hung thủ nhanh chóng lộ diện. Được sự vận động từ công an và gia đình, sáng 27-1 Lê Văn Đài đã ra đầu thú.

Đài từ nhỏ vốn là bạn thân của Khánh. Tối 25-1, Đài và hai người bạn là Thể, Be (cùng trú thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh) đi dự sinh nhật một người bạn nên đã uống nhiều bia, rượu. Chưa đủ phê, Đài rủ bạn về nhà anh Thái ở thôn Tùng Luật nhậu tiếp. Khánh và một số thanh niên khác của thôn cũng đang nhậu ở đây. Khoảng 22 giờ, Đài và hai bạn tạm biệt mọi người ra về. Thấy Be và Thể lạ mặt nên khi nhóm Đài ra về thì Khánh gọi lại hỏi: “Bọn bay đến làm gì?”. Thấy bạn nói khó nghe nhưng Đài dịu giọng bảo Khánh bỏ qua rồi đưa bạn về nhà. Ở nhà được 15 phút, điện thoại của Đài nhận được tin nhắn của Khánh: “Mày thích chơi thì ra đây chơi với tao!”. Đài nhắn lại: “Thích thì ra đường nói chuyện”.

Nhắn tin xong, Đài lấy dao bấm rồi rời khỏi nhà. Vừa gặp Khánh, Đài mắng: “Bạn mày đến chơi, tao đâu có gây sự nhưng bạn tao đến chơi thì mày gây sự”. Khánh hùng hổ xông đến đánh tới tấp Đài. Bị thất thế, Đài rút dao đâm trúng ngực làm Khánh ngã quỵ và tử vong sau đó. Tại cơ quan công an, Đài ôm mặt khóc đầy ân hận: “Cháu không có ý giết bạn, lúc đó cháu giận quá, lại uống nhiều bia nên hành động thiếu suy nghĩ. Cháu bị đi tù là đáng nhưng cháu cũng đau lắm vì mất bạn rồi”.



Theo HOÀNG QUÂN (CATP)