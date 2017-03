Ẩu đả trong đám cưới, một người tử vong

Chiều ngày 18/12, thông tin từ công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ hai đối tượng Trương Văn Thuế (SN 1994) và Lê Minh Đường (SN 1993), cùng trú tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) để điều tra về hành vi đánh nhau trong đám cưới khiến một người tử vong.

Trước đó, vào hồi 19h ngày 17/12, tại một đám cưới tại làng Canh, xã Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn đã xảy ra xô xát, đánh nhau giữa một số thanh niên khiến anh Ngô Văn Hoàng (SN 1994), trú tại xóm Kim Yên, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn) tử vong trên đường đi cấp cứu, anh Lê Châu Giang (SN 1994, trú cùng xóm) bị thương nặng. Sau vụ ẩu đả, một số đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua điều tra, thu thập chứng cứ, khoảng 5h sáng ngày 18/12, Công an huyện Nghĩa Đàn đã bắt được Thuế và Đường là hai nghi phạm liên quan đến vụ ẩu đả trên để phục vụ công tác điều tra vụ án. Hiện vụ án đang được Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục điều tra làm rõ. Theo Duy Hòa (Dân trí)